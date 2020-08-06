Новые лица в ТКГ: Фокин пообщался с Ермаком

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Офиса президента Дарья Заривна.
Она также добавила, что Фокин сказал это по итогу встречи с главой ОПУ Андреем Ермаком.
Напомним, 28 июля второй президент Украины и председатель контактной группы в Минске Леонид Кучма сообщил, что выходит из переговорного процесса. Об этом он лично попросил Зеленского.
30 июля, Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой делегации вместо Кучмы.
О том, что Фокин может войти в ТКГ Кравчук впервые рассказал 31 июля.