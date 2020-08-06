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Новые лица в ТКГ: Фокин пообщался с Ермаком

Новые лица в ТКГ: Фокин пообщался с Ермаком
Обновлено 00:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
Бывший премьер-министр Украины (1990-1992 гг.) Витольд Фокин пока не определился со своим возможным участием в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, но планирует принять окончательное решение в течение недели.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Офиса президента Дарья Заривна.  

Она также добавила, что Фокин сказал это по итогу встречи с главой ОПУ Андреем Ермаком.  

Напомним, 28 июля второй президент Украины и председатель контактной группы в Минске Леонид Кучма сообщил, что выходит из переговорного процесса. Об этом он лично попросил Зеленского.

Кравчук о роли Фокина в ТКГ: Он известный человек в Донбассе

30 июля, Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой делегации вместо Кучмы.

О том, что Фокин может войти в ТКГ Кравчук впервые рассказал 31 июля. 

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Все по теме:

ТКГ, Андрей Ермак, Витольд Фокин.

Автор:

Телеграф
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