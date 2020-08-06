Новые лица в ТКГ: Фокин пообщался с Ермаком

Бывший премьер-министр Украины (1990-1992 гг.) Витольд Фокин пока не определился со своим возможным участием в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, но планирует принять окончательное решение в течение недели.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Офиса президента Дарья Заривна.

Она также добавила, что Фокин сказал это по итогу встречи с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Напомним, 28 июля второй президент Украины и председатель контактной группы в Минске Леонид Кучма сообщил, что выходит из переговорного процесса. Об этом он лично попросил Зеленского.

30 июля, Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой делегации вместо Кучмы.

О том, что Фокин может войти в ТКГ Кравчук впервые рассказал 31 июля.