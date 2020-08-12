Как отреагировал украинский МИД на протесты в Беларуси: заявление Кулебы

В МИД Украины предостерегли власти Беларуси от обострения, которое может ослабить страну.

МИД Украины пока не дает официальной оценки результатам президентских выборов в Беларуси и внимательно изучает ситуацию. Об этом в эфире Радио НВ заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что Украина осуждает насилие, призывает к освобождению задержанных и началу диалога.

"Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни", - подчеркнул Кулеба. По его словам, отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, чем всегда пользуются внешние игроки.

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