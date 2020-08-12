Как отреагировал украинский МИД на протесты в Беларуси: заявление Кулебы

МИД Украины пока не дает официальной оценки результатам президентских выборов в Беларуси и внимательно изучает ситуацию. Об этом в эфире Радио НВ заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кулеба отметил, что Украина осуждает насилие, призывает к освобождению задержанных и началу диалога.
"Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни", - подчеркнул Кулеба. По его словам, отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, чем всегда пользуются внешние игроки.
В Беларуси люди массово вышли на улицы и протестуют против результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Массовые акции протеста проходят в крупных городах Беларуси и продолжаются уже четвертый день. Власти ответили на протест с максимальной жестокостью.
В стране с перебоями работает интернет и блокируются некоторые СМИ. Белорусский президент заявил, что это не инициатива власти, и якобы "отключают из-за границы".
Президент Александр Лукашенко заявил, что протестами руководили из нескольких европейских стран, в том числе из Польши и Чехии.
Главы МИД Люблинского треугольника (Украины, Литвы и Польши) призвали власти Беларуси не применять силу к протестующим и освободить всех задержанных.
Президент Украины прокомментировал ситуацию в Беларуси и просит отказаться от уличного насилия.
11 августа Польша заявила, что готова быть посредником между Лукашенко и оппозицией.
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