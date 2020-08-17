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Кравчук о Донбассе: России также надоела война

Кравчук о Донбассе: России также надоела война
13:29 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Глава украинской делегации на переговорном процессе в Минске Леонид Кравчук считает, что в России хотят, чтобы на Донбассе был мир.

Российскому руководству и обществу надоела война на Донбассе, считает руководитель украинской делегации на переговорах ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Такое мнение он высказал в интервью "Сегодня", отвечая на вопрос о том, будет ли Москва настаивать на новом законе по особому статусу Донбасса, когда срок действия нынешнего закона закончится.

"Я внимательно слушаю всех россиян: президента, министра иностранных дел, Козака, Грызлова. Я чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир. Я чувствую это. Я не гарантирую, что я уже все понял до деталей, заглянул, простите, в душу каждого из них. Но, думаю, России также надоела война, российские матери, сыновья которых гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские. Поэтому войне не может быть продолжения. Ее надо заканчивать миром", – отметил он.

По мнению Кравчука, российская сторона уже не будет цепляться за вопрос о статусе Донбасса, но допускает, что Москва не пойдет на уступки.

"Я убежден, что они уже не будут цепляться за эти вопросы, о которых вы говорите. Если вдруг мы почувствуем, а я допускаю такое, что они не хотят никаких уступок, мы показываем, что мы готовы, а они говорят "нет"...Ну что же, тогда, по крайней мере я, мне хватит мужества, силы и воли сказать: мы делали все, что могли, исходя из украинской законодательной базы, Конституции, международного права, но нас не услышали, поэтому я вижу, что Минский процесс не имеет перспективы. Мы начинаем искать другие возможности", – заключил глава украинской группы в ТКГ.

Напомним, Кравчук заявил, что выборы на оккупированной части Донбасса не состоятся. По его словам, причина в том, что много "заробитчан с оружием", которые никому не подчиняются.

Кроме того, Леонид Кравчук говорит, что готов к переговорам с представителями ОРДЛО. Однако лишь с теми, кто представляет гражданское общество и не воевал на стороне незаконных вооруженных формирований.

Кравчук: Я никогда не верил в то, что словами можно убедить Кремль и президента России

Как сообщалось, 28 июля второй президент Украины и председатель контактной группы в Минске Леонид Кучма сообщил, что выходит из переговорного процесса. Об этом он лично попросил Зеленского.

30 июля, Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой делегации вместо Кучмы.

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Леонид Кравчук, Россия, Донбасс, ТКГ.

Автор:

Телеграф
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