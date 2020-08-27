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Заместитель Помпео на встрече с Зеленским: США являются стратегическим партнером Украины

Заместитель Помпео на встрече с Зеленским: США являются стратегическим партнером Украины
Обновлено 05:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский в Кривом Роге встретился с заместителем главы Госдепа США Стивеном Биганом.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, общение произошло после телефонного разговора Владимира Зеленского с Госсекретарем США Майком Помпео.

"Во время встречи Владимир Зеленский поднял вопрос двустороннего сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки, в частности касаемо финансовой и военной поддержки нашего государства. Стивен Биган отметил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах... Говоря о международной политике, Стивен Биган очень высоко оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы", - говорится в сообщении.

Зеленский подробно проинформировал о состоянии переговоров об окончании войны в Донбассе и продвижения к миру в Минском и Нормандских форматах. Заместитель госсекретаря США назвал большим достижением сохранения всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня.

Также стороны обсудили стратегию действий государств в условиях пандемии. Владимир Зеленский отметил, что странам необходимо сотрудничать, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни и восстановить работу всех отраслей экономики.

Кроме того, Владимир Зеленский и заместитель Государственного секретаря США посетили ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" и ознакомились с работой конвертерного цеха МНЛЗ.

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К слову, предприятие является одним из крупнейших производителей стального проката в Украине. Оно специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун, сталь, сортовой и фасонный прокат.

Как ранее сообщало агентство, президента 26 августа совершил рабочую поездку в Днепропетровскую область.

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США, Владимир Зеленский, Стивен Биган.

Автор:

Телеграф
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