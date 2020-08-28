"Мы не должны допустить возврата к лихим 90-м": Зеленский отреагировал на расстрел автобуса под Харьковом

Президент заявил, что общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и Закон.

Зеленский прокомментировал расстрел автобуса, который произошел накануне в Харьковской области, и поблагодарил полицейских за быстрый результат по этому делу.

"Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе на Харьковщине, где группа вооруженных мужчин совершила нападение на автобус. Такая эффективность должна стать нормой", - написал Зеленский в Telegram.

"Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность к различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам и тому подобное, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений", - сказал президент.

По его словам, безнаказанность порождает вседозволенность, поэтому расследование по таким делам должно происходить как можно скорее, а суды должны принимать решения, руководствуясь буквой закона, а не политической конъюнктурой.

"Мы десятилетиями слушали лозунг "Закон – один для всех". Но видим, к чему приводят пустые обещания! Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возврата к "лихим 90-м" с дерзкими разборками на улицах", - заявил Зеленский.