"Мы не должны допустить возврата к лихим 90-м": Зеленский отреагировал на расстрел автобуса под Харьковом

Зеленский прокомментировал расстрел автобуса, который произошел накануне в Харьковской области, и поблагодарил полицейских за быстрый результат по этому делу.
"Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе на Харьковщине, где группа вооруженных мужчин совершила нападение на автобус. Такая эффективность должна стать нормой", - написал Зеленский в Telegram.
"Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность к различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам и тому подобное, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений", - сказал президент.
По его словам, безнаказанность порождает вседозволенность, поэтому расследование по таким делам должно происходить как можно скорее, а суды должны принимать решения, руководствуясь буквой закона, а не политической конъюнктурой.
"Мы десятилетиями слушали лозунг "Закон – один для всех". Но видим, к чему приводят пустые обещания! Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возврата к "лихим 90-м" с дерзкими разборками на улицах", - заявил Зеленский.
Вечером 27 августа нардеп ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что на трассе вблизи Люботина на Харьковщине расстреляли микроавтобус. Позже эту информацию подтвердили в полиции.
Он заявил, что на микроавтобус напали представители "Нацкорпуса", и что есть погибшие и раненые.
Около десяти вечера того же дня в Красноградском районе Харьковской области задержана группа, которая расстреляла автобус под Харьковом.
Министр внутренних дел Арсен Аваков, в свою очередь, отметил, что нападавшие стреляли "в таких же, ехавших с политических гастролей".