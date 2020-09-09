Лукашенко заявил, что Путин просил его "по-отечески" поговорить с Зеленским

Об этом Лукашенко сказал в интервью российским СМИ, сообщает RT в среду, 9 сентября.
Лукашенко сказал, что жалеет о том, что Украина присоединилась к давлению на Беларусь после начала протестов в стране. По его словам, Беларусь приняла у себя 160 тысяч украинцев после начала войны на Донбассе.
Как утверждает Лукашенко, Путин одобрил его поддержку Зеленского после избрания того президентом Украины. Лукашенко так описал свой разговор с российским лидером по поводу Зеленского: "Ты поговори с ним, он молодой. Ну, так, по-отечески. Я говорю: "Хорошо, я уже поговорил с ним".
Лукашенко рассказал, что поехал в Украину на форум регионов двух стран и в беседе с Владимиром Зеленским постарался убедить его, что Россия не желает захватывать Украину.
"Я ему рассказал, что у Путина нет такой цели <...> Многие такие жизненные вопросы, которые мы обсуждали, я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился", - добавил Лукашенко.
Президент Беларуси резюмировал, что заявления украинских властей после начала протестов в Беларуси были сделаны "под диктовку американцев".
Что происходит в Беларуси?
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.
В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".
Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.