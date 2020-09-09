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Лукашенко заявил, что Путин просил его "по-отечески" поговорить с Зеленским

Лукашенко заявил, что Путин просил его "по-отечески" поговорить с Зеленским
14:50 Сегодня Телеграф
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин просил его "по-отечески" поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Лукашенко сказал в интервью российским СМИ, сообщает RT в среду, 9 сентября.

Лукашенко сказал, что жалеет о том, что Украина присоединилась к давлению на Беларусь после начала протестов в стране. По его словам, Беларусь приняла у себя 160 тысяч украинцев после начала войны на Донбассе.

Как утверждает Лукашенко, Путин одобрил его поддержку Зеленского после избрания того президентом Украины. Лукашенко так описал свой разговор с российским лидером по поводу Зеленского: "Ты поговори с ним, он молодой. Ну, так, по-отечески. Я говорю: "Хорошо, я уже поговорил с ним".

Лукашенко рассказал, что поехал в Украину на форум регионов двух стран и в беседе с Владимиром Зеленским постарался убедить его, что Россия не желает захватывать Украину.

"Я ему рассказал, что у Путина нет такой цели <...> Многие такие жизненные вопросы, которые мы обсуждали, я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился", - добавил Лукашенко.

Президент Беларуси резюмировал, что заявления украинских властей после начала протестов в Беларуси были сделаны "под диктовку американцев".

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Все по теме:

Владимир Путин, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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