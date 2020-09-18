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Аваков об обвинениях Лукашенко: Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина

Аваков об обвинениях Лукашенко: Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина
10:08 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "полной чушью" обвинения, которые озвучивает в последнее время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в адрес Украины, и призвал его не манипулировать.

Об этом Аваков написал в своем Facebook.

"Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойе вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина", - написал он.

Аваков отметил, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран, и желает Беларуси мира и процветания. Он напомнил, что народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств.

"Так что - попейте водички, господин Лукашенко - успокойтесь. Украинцы - друзья беларусам - не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу", - написал глава МВД.

16 сентября Лукашенко заявил, что в стране хотели организовать цветную революцию. Он обвинил в этом США, Польшу, Литву, Чехию и Украину. Каждая из этих стран, считает он, имела свою роль. Об Украине Лукашенко сказал: "Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций".

17 сентября, Лукашенко призвал Литву, Польшу и Украину "остановить своих безумных политиков, а также заявил, что Беларусь, Польша и Литва могут превратится "в театр военных действий". Он также заявил, что Беларусь закроет границу с Литвой и Польшей и усилит границу с Украиной.

В Беларуси уже больше месяца продолжаются масштабные протесты. Протестующие не согласны с результатами выборов, которое прошли еще 9 августа. Каждое воскресенье в стране проходят традиционные марши протестов. Силовики задерживают сотни человек.

Лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская пообещала президенту Беларуси Александру Лукашенко гарантии личной безопасности. Только в том случае, если он уйдет из власти мирно.

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Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Арсен Аваков.

Автор:

Телеграф
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