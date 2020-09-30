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Среда, 30.09.2020
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В Верховной Раде депутат повторно заболела коронавирусом

В Верховной Раде депутат повторно заболела коронавирусом
Обновлено 20:47 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич второй раз заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.

Первый раз она болела полгода назад. Об этом депутат сообщила в своем Facebook.

Депутат надеется, что в этот раз будет легче, из симптомов у нее только усталость. 

 "Я уже болела один раз на коронавирус, надеюсь в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ к счастью)", - написала Яна.

Зинкевич сообщила, что что сегодня вся фракция "Европейской солидарности" сдала тесты на коронавирус.

Напомним, сегодня "Телеграф" писал, что в парламенте 10 человек заболели коронавирусом, в результате пленарные заседания были отменены.

В частности на коронавирус заболели Кира Рудик, Петр Порошенко и Жан Беленюк.

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Коронавирус, Яна Зинкевич, Европейская солидарность, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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