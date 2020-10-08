"На бис!" Украинцы незабываемо поздравили Путина с днем рождения вечной песней. Фото и видео

Украинцы с юмором "поздравили" Путина с днем рождения.

На 68-й день рождения руководителя Кремля Владимира Путина украинцы украсили посольство России в Киеве.

На фоне светового шоу звучала "вечная" песня о Путине, которые придумали харьковские футбольные болельщики еще в 2014 году после начала военной агрессии со стороны России.

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Пользователи Фейсбука отметили забавные картинки на здании российского посольства.

Некоторые даже принесли "поздравительные цветы".

Напомним, в день рождения Путина Польша оштрафовала "Газпром" на 7,6 млрд долларов за "Северный поток-2". Мужчина с плакатом "С днем рождения, господин президент" совершил самоподжог в центре Санкт-Петербурга.

ЛГБТ-флаги появились на зданиях ФСБ и администрации президента в день рождения Владимира Путина.

За 20 лет у руководства в России внешний вид Владимира Путина менялся множество раз.