Вакарчука в Раде заменит "киборг" с позывным "Богема"

ЦИК признала добровольца и актера Андрея Шараскина народным депутатом. В Верховной Раде он заменит Святослава Вакарчука.

Как сообщается на сайте ЦИК, 10 октября Комиссия провела очередное заседание, в ходе которого не признала Алину Свидерскую народным депутатом.

"30 июля 2020 Комиссия продлила до 8 октября 2020 Свидерской А.В. установленный законом двадцатидневный срок для представления документов, необходимых для регистрации ее народным депутатом Украины. Однако до указанной даты включительно Свидерская А.В. не предоставила Комиссии соответствующих документов", - сказано в сообщении.

Таким образом в Верховную Раду от "Голоса" проходит следующий в списке кандидат, а именно Андрей Шараскин (№20 в списке).

Шараскин, согласно данным "ЧЕСНО", был режиссером Львовского театра для детей и юношей, снимался в телесериалах ( "День рождения Буржуя", "Женский доктор") и фильме "Киборги", работал актером в разных театрах. Руководитель и основатель ЧП "Национальное бюро креатива".

В 2014-2015 годах был командиром роты и спикером Добровольческого Украинский Корпуса "Правый Сектор" (ДУК ПС), участвовал в обороне Донецкого аэропорта в составе "киборгов". Военный позывной - "Богема".

В 2015 году стал председателем партии "Правый Сектор" и заместителем председателя НОД "Правый Сектор".

С 2019 года - председатель Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального Форума "Трансформация Украины".

На парламентские выборы пошел в составе партии "Голос".

Как сообщалось, народный депутат Святослав Вакарчук ("Голос") 11 июня заявил, что зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении депутатских полномочий.

Однако 18 июня Рада отклонила проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука" - за него проголосовало 175 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти.

19 июня Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания парламента объявил о том, что Вакарчук вышел из состава фракции "Голос".

26 июня, "Голос" поддержал прекращение его полномочий.