"Осторожно, референдум!" Профессор социологии предложил альтернативу опросу Зеленского

Известный социолог расставил все точки над "и" с опросом Зеленского на выборах 25 октября.

Команда президента Владимира Зеленского в день выборов 25 октября планирует дополнительно провести опрос среди жителей Украины.

Профессор социологии, доктор философских наук Владимир Паниотто назвал его "манипулятивным" и предложил провести альтернативный опрос за 1/100 части от денег, выделенных на президентский.

"Сильно сомневаюсь в правильности опросов, которые планируются, почти наверняка они будут манипулятивными. Почему? Во-первых, до сих пор неизвестна методология опросов, поэтому нет времени обсуждать ее в экспертной среде. Во-вторых, основной инструмент манипуляции - свобода формулирования вопросов", - отметил Паниотто.

Социолог оценивает стоимость президентского опроса в 2-4 миллиона долларов и готов провести альтернативный опрос в 100 раз дешевле и точнее:

"Во-первых, данные нашего опроса будут репрезентативны для населения Украины в целом, а данные консультативного опроса только для 50-60% более активного населения, придет голосовать. Во-вторых, мы используем проверенную технологию, опытных интервьюеров и методы контроля (например, данные нашего опроса отличались от результатов выборов менее, чем на 3%)", - резюмировал Паниотто,

Напомним, ранее бывший замминистра Георгий Тука назвал проведение референдумов перекладыванием ответственности за решения власти на общество.

Главный редактор издания "Телеграф" Ярослав Жаренов поставил свои пять вопросов власти относительно опроса в день выборов.

Политолог Анатолий Октисюк высказал свое мнение "Телеграфу", что для "референдума" Зеленский и Ко готовили три блока вопросов, в том числе о марихуане.