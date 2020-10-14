Скачать
Среда, 14.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Украинцев тронул добрый постер на День защитника 14 октября
Украинцев тронул добрый постер на День защитника 14 октября
Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент страны
Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент страны
Чудо в Киеве: Украина впервые в истории обыграла Испанию (Видео)
Чудо в Киеве: Украина впервые в истории обыграла Испанию (Видео)
Приметы и что строго запрещено делать на Покров 14 октября
Приметы и что строго запрещено делать на Покров 14 октября

"Осторожно, референдум!" Профессор социологии предложил альтернативу опросу Зеленского

"Осторожно, референдум!" Профессор социологии предложил альтернативу опросу Зеленского
08:10 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук Паниотто
Известный социолог расставил все точки над "и" с опросом Зеленского на выборах 25 октября.

Команда президента Владимира Зеленского в день выборов 25 октября планирует дополнительно провести опрос среди жителей Украины.

Профессор социологии, доктор философских наук Владимир Паниотто назвал его "манипулятивным" и предложил провести альтернативный опрос за 1/100 части от денег, выделенных на президентский.

"Сильно сомневаюсь в правильности опросов, которые планируются, почти наверняка они будут манипулятивными. Почему? Во-первых, до сих пор неизвестна методология опросов, поэтому нет времени обсуждать ее в экспертной среде. Во-вторых, основной инструмент манипуляции - свобода формулирования вопросов", - отметил Паниотто.

Социолог оценивает стоимость президентского опроса в 2-4 миллиона долларов и готов провести альтернативный опрос в 100 раз дешевле и точнее:

"Во-первых, данные нашего опроса будут репрезентативны для населения Украины в целом, а данные консультативного опроса только для 50-60% более активного населения, придет голосовать. Во-вторых, мы используем проверенную технологию, опытных интервьюеров и методы контроля (например, данные нашего опроса отличались от результатов выборов менее, чем на 3%)", - резюмировал Паниотто,

Напомним, ранее бывший замминистра Георгий Тука назвал проведение референдумов перекладыванием ответственности за решения власти на общество.

Главный редактор издания "Телеграф" Ярослав Жаренов поставил свои пять вопросов власти относительно опроса в день выборов.

Политолог Анатолий Октисюк высказал свое мнение "Телеграфу", что для "референдума" Зеленский и Ко готовили три блока вопросов, в том числе о марихуане.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Выборы, Опрос, Социология, Владимир Паниотто, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стало известно, где сейчас мэр Харькова Геннадий Кернес
02 В центре Киева случилась потасовка из-за гимна России (видео)
03 Украина 1:0 Испания: хроника матча
04 Чудо в Киеве: Украина впервые в истории обыграла Испанию (Видео)
05 Для "референдума" Зеленский и Ко готовили три блока вопросов, в том числе о марихуане, - аналитик
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник
С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник
Доллар начал дорожать: курс валют в Украине на 14 октября
Доллар начал дорожать: курс валют в Украине на 14 октября
На Донбассе разбили автомобиль правозащитницы, прижавшей угольную мафию (фото)
На Донбассе разбили автомобиль правозащитницы, прижавшей угольную мафию (фото)
Во сколько украинцам обойдутся новые iPhone 12
Во сколько украинцам обойдутся новые iPhone 12
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь