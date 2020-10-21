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Эксперт расписал единственный сценарий введения СЭЗ, при котором у Донбасса будет будущее в Украине

Эксперт расписал единственный сценарий введения СЭЗ, при котором у Донбасса будет будущее в Украине
Обновлено 14:51 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Аналитик считает, что в объединить Донбасс и переманить жителей ОРДЛО к Украине помогут большие логистические проекты.

Чтобы идея СЭЗ имела шанс на существование, Украине стоит разрушить фрагментацию Донбасса с помощью больших инфраструктурных проектов, прежде всего, логистической направленности.

Об этом заявил аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич в комментарии "Телеграфу".

Он назвал три условия, при которых на Донбассе получится внедрить СЭЗ:

  • в Украине будет сформирован четкий план - как будет меняться местный экономический уклад, в том числе технологически;

  • сами СЭЗ (а их может быть много, не только на Донбассе) будут иметь ограниченную территориальность и четкие цели (концентрация бизнесов и технологий определенной направленности, к примеру - машиностроение, биотехнологии и т.д.);

  • будет прописан четкий, прозрачный режим получения и лишения резидента статуса.

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"Чтобы уйти от региональной привязки, от постоянной угрозы блокады азовских портов, получив более широкие возможности и спектр для новых бизнесов, новой экономики", - заявил эксперт.

Таким образом, по словам Тышкевича, у нас появятся дополнительные весомые аргументы по реинтеграции оккупированной части Донбасса.

"С одной стороны, это станет прекрасной иллюстрацией для жителей ОРДЛО, что в Украине успех возможнее. С другой – может привести к тому, что регион в среднесрочной перспективе перестанет быть дотационным", - считает аналитик.

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"Плюс - изменится переговорная позиция Украины.Мы перестанем быть зависимы от быстрой реинтеграции оккупированных территорий. Будем ставить свои условия на переговорах - с меньшими рисками и с меньшим количеством контраргументов со стороны противника", - добавил он.

Больше о вариантах введения свободной экономической зоны в Украине читайте в статье "Телеграфа": СЭЗ на Донбассе может запустить распад Украины: что делать Киеву, чтобы быстро вернуть Донбасс.

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Украина, Донбасс, СЭЗ, Игорь Тышкевич.

Автор:

Телеграф
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