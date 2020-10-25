Явка на выборах в Украине составила 35,94% - ОПОРА

В воскресенье, 25 октября, в Украине состоялись местные выборы, на которых граждане выбирали депутатом городских, поселковых и областных советв, а также мэров городов и глав территориальных общин.

Несмотря на попытки власти привлечь внимание населения к местным выборам путем проведения возле участков общенационального опроса с пятью вопросами от президента, явка оказалась не очень большой - 35,94%, сообщает ОПОРА.

По сведениям ЦИК, явка составила примерно 37%.

Стоит отметить, что выборы не прошли без курьезов. В ряде крупных городов, в том числе областных центров, кабинки для индивидуального голосования были сделаны практически из подручных средств.

Голосование началось в 08:00 и завершилось в 20:00.

Стоит отметить, что в 2015 году в первом туре местных выборов явка составила 46%.

Все подробности о дне выборов читайте в материале "Телеграфа".