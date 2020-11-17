После стычек на митинге нардепы дали заднюю и скрылись в коридорах под Радой (видео)

Во вторник, 17 ноября, предприниматели заблокировали подходы к Верховной Раде, требуя отменить карантин выходного дня и принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчётности.

Однако после провала голосования по данным документам, митингующие попытались штурмовать здание парламента. Правоохранителям пришлось применить для разгона слезоточивый газ.

Нардепы и журналисты здание Верховной Рады покинули через подземные тоннели. Соответствующими кадрами поделился Телеграм-канал "ЧП Україна"

"Из-за митингов под Радой, нардепов и журналистов выводили подземными коридорами. Всё ради безопасности", - говорится в подписи к видео.

В сообщении также указано, что митинг предпринимателей завершился, так как нардепы пообещали пересмотреть законопроект, предусматривающий отсрочку введения кассовых аппаратов для ФЛП 4 декабря.

Читайте в материале "Телеграф": Украину ждут досрочные выборы в апреле-мае 2021 года: свежий прогноз.