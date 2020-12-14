Разумков рассказал, когда нардепы возьмутся за Госбюджет-2021

14 декабря Верховная Рада Украины рассмотрит законопроекты о Государственном бюджете на 2021 год.

Об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета в понедельник.

"Завтра мы с вами рассматриваем три ключевых законопроекта - это 4100, 4000 и смету Верховной Рады Украины. Это - бюджет", - отметил он.

Председатель ВР сегодня общался касательно Бюджета с представителями всех депутатских фракций и групп, и отметил "абсолютный конструктив в подходах".

Стоит напомнить, что госбюджет на 2021 год был принят в первом чтении 5 ноября. На рассмотрение его отправили еще в сентябре, однако, в виду отсутствия необходимого числа народных депутатов в зале, дело до него не доходило.

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