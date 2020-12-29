У Зеленского скучное лицо, ему уже не верят: каких фишек ждать от новогоднего обращения президента

Стоит ли ждать сюрпризов и «фишечек» о новогоднего обращения президента Зеленского? Каким оно может быть – и почему? Об этом «Телеграфу» рассказал политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

«Понятно, что Зеленский должен бы говорить что-то позитивное. Но проблема в том, что позитива нет. Это касается всех граждан Украины - нашего здоровья физического, финансового…. В борьбе с коронавирусом и спровоцированным им кризисом (топ-темы уходящего года) мы видим катастрофические по последствиям решения центральной власти, - подчеркивает Виталий Бала. – Убийственные карантины, «распил» средств ковид-фонда, неготовность (хоть время было) нашей медицинской системы ко второй волне, манипуляция со статистикой… Естественно, Зеленский будет желать здоровья (уже желал в рождественском поздравлении 25 декабря христианам западного обряда). Но, как по мне, из его уст это выглядит некорректно».

Эксперт советует президенту и его окружению сделать поздравление максимально официально-формально, а пожелать, прежде всего, выдержки.

«Если это будет в их «квартальном» стиле, с «фишечками», это вызовет больше негатива, - уверен Виталий Бала. – Впрочем, не факт, что они это понимают. Ведь изначально эта власть вообще заявила, что ей не нужны технологи. Мол, она знает как общаться с народом, как выстраивать коммуникации. На деле видим сплошные провалы и в этом. Люди, некомпетентные в политике, в экономике, не могут нормально сформулировать ни стратегий, ни мыслей… И даже нанятый условный технолог (Михаил Подоляк) не помог. Нет позитивной истории. Более того, в одном из интервью озвучил некоторых людей, которых привлек к сотрудничеству. Технологи так обычно не делают. Наше агентство, по крайней мере, так точно… Когда рассказываете, с кем работаете, это уже не технологи, это – пропагандисты».

Учитывая, что глава государства будет встречать Новый год в резиденции «Синегора» в селе Гута (Ивано-Франковская обл.), Виталий Бала не исключил, что «фишечки» ради могут показать Зеленского на лыжах.

«Типа – а смотрите, я еще и так могу. Такое себе обращение в процессе фристайла. Но, как я уже отмечал, это скорее ударит по рейтингу, чем приподнимет его. А так… Что бы сейчас Зеленский не сказал, ему уже не верят. Потому что делается всё с точностью наоборот. Всё это мне напоминает классическую фразу покойного Кернеса во время знаменитой записи обращения Добкина к харьковчанам: «У тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст». Вот и у Зеленского в последнее время - скучное лицо… Как бы он ни пытался улыбаться. Видно, что в нем нет уже того огонька, что был раньше», - резюмирует директор Агентства моделирования ситуаций.

Ранее аналитик Виктор Бобыренко допустил, что Зеленский под влиянием собственных эмоций может распустить Верховную Раду.

Автор: Андрей Питонов