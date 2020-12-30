Скачать
Среда, 30.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
При обстреле в Сирии пострадали военные Путина: что об этом известно
При обстреле в Сирии пострадали военные Путина: что об этом известно
Зеленский после срочного собрания СНБО принял решение по Тупицкому (документ)
Зеленский после срочного собрания СНБО принял решение по Тупицкому (документ)
Барселона не сумела обыграть Эйбар из-за "проклятого" форварда (видео)
Барселона не сумела обыграть Эйбар из-за "проклятого" форварда (видео)
Украинского генерала Кривоноса уволили из СНБО после критики президента (документ)
Украинского генерала Кривоноса уволили из СНБО после критики президента (документ)

Тысячи встанут в очереди к военкоматам: военный дал сценарий начала новой войны Украины с Путиным

Тысячи встанут в очереди к военкоматам: военный дал сценарий начала новой войны Украины с Путиным
00:19 Сегодня Телеграф

Украинский президент Владимир Зеленский прав, что в случае начала войны с Россией и мужчины, и женщины возьмут оружие для защиты Украины.

Об этом в комментарии "Телеграфу" высказался один из бывших командиров батальона "Айдар", эксперт Международного института демократий Евгений Дикий.

По его мнению, мобилизация не учитывает мотивацию, и пока некоторые будут избегать плановой службы, многие украинцы при угрозе сами пойду добровольцами на передовую, как во время "русской весны" 2014-го года.

Украинцам могут раздать стрелковое оружие для защиты своей земли: что об этом известно

"В определенной степени может повториться ситуация 2014-го - тысячи людей будут прятаться от мобилизации, зато тысячи других, которые мобилизации не подлежат, будут стоять в очередях к военкоматам. Или же формировать добровольческие бригады и дивизии", - говорит эксперт.

В этом аспекте Дикий называет неправым замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса, который назвал "нереальной" мобилизацию женщин на войну с Россией.

Больше читайте в материале "Телеграфа": Последняя война Путина: как Украина готовится к новому витку агрессии Кремля и ждать ли новой волны мобилизации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, Военные, Мобилизация.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ульяну Супрун с мужем на полпути высадили из такси за невинную просьбу
02 Последняя война Путина: как Украина готовится к новому витку агрессии Кремля и ждать ли новой волны мобилизации
03 Андрей Рыбак из «Холостячки» показал свою возлюбленную: кто такая Алина Смирнова и как она выглядит (фото)
04 "Хорошо живет": в сети подсчитали, сколько раз за год Зеленский устраивал себе отдых
05 Пенсионера силой пытались вытолкнуть из маршрутки в Харькове: поступок водителя и пассажиров возмутил сеть (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;На Марсе и Луне есть бункеры?&quot; Песков вызвал веселые споры оговоркой про кабинеты Путина
"На Марсе и Луне есть бункеры?" Песков вызвал веселые споры оговоркой про кабинеты Путина
Акт устрашения: суд в России вынес неоднозначное решение по скандальному духовнику (видео)
Акт устрашения: суд в России вынес неоднозначное решение по скандальному духовнику (видео)
Итоги 29 декабря: кадровые решения Зеленского, новые меры против COVID-19, природные ненастья Украины и Европы
Итоги 29 декабря: кадровые решения Зеленского, новые меры против COVID-19, природные ненастья Украины и Европы
Разбил семь авто и разыграл сердечный приступ: пьяное ДТП в Киеве вылилось в потасовку (фото и видео)
Разбил семь авто и разыграл сердечный приступ: пьяное ДТП в Киеве вылилось в потасовку (фото и видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь