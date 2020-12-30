Тысячи встанут в очереди к военкоматам: военный дал сценарий начала новой войны Украины с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский прав, что в случае начала войны с Россией и мужчины, и женщины возьмут оружие для защиты Украины.

Об этом в комментарии "Телеграфу" высказался один из бывших командиров батальона "Айдар", эксперт Международного института демократий Евгений Дикий.

По его мнению, мобилизация не учитывает мотивацию, и пока некоторые будут избегать плановой службы, многие украинцы при угрозе сами пойду добровольцами на передовую, как во время "русской весны" 2014-го года.

"В определенной степени может повториться ситуация 2014-го - тысячи людей будут прятаться от мобилизации, зато тысячи других, которые мобилизации не подлежат, будут стоять в очередях к военкоматам. Или же формировать добровольческие бригады и дивизии", - говорит эксперт.

В этом аспекте Дикий называет неправым замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса, который назвал "нереальной" мобилизацию женщин на войну с Россией.

Больше читайте в материале "Телеграфа": Последняя война Путина: как Украина готовится к новому витку агрессии Кремля и ждать ли новой волны мобилизации.