"Битва ничтожеств. Позовите Татарова!" У Зеленского парировали предъявы КСУ по Тупицкому

В Офисе президента Владимира Зеленского раскритиковали секретариат КСУ за заявление о незаконности указа про отстранение на два месяца от служебных обязанностей главы КСУ Александра Тупицкого.

Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице ОП в Facebook.

"Ни указанным выше, ни каким другим действующим нормативно-правовым актом Украины не предусмотрена возможность размещения на официальном сайте Конституционного Суда сообщения правового департамента Секретариата КСУ, неизвестно кем подготовленного и такого, что по своему содержанию является присвоением полномочий Конституционного Суда правовым департаментом", - говорится в сообщении.

По мнению ОП, размещение таких "выводов" и "разъяснений" на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ.

"Любые "заявления", "разъяснения" и "выводы", размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, юридически ничтожны, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, среди прочего - уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного суда", - добавили в Офисе президента.

В сети тут же стали комментировать заявление ОП и отметили, что эти "заявления не стоят ничего после отмазывания Татарова", припомнив недавнее решение Высшего антикоррупционного суда, который удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и не будет избирать меру пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которого подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу бывшего нардепа и застройщика Максима Микитася. К тому же ранее генпрокурора Ирину Венедикову обвиняли в срыве операции по задержанию Татарова,

"Активируйте тяжелую артиллерию - твит Мендель (Юлии, пресс-секретарь Владимира Зеленского, - Авт.)", "Ковровая бомбардировка!", "Татаров (заместитель главы ОП Андрея Ермака, - Авт.) заявление готовил?", "Все ваши заявления не стоят ничего после отмазывания Татарова, Битва ничтожеств". "Позовите Татарова!", "Да прекратите врать, уже всем надоело на этот цирк смотреть", - комментируют в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее кадровые решения Зеленского, связанные с отстранением от должности Александра Тупицкого и увольнением генерала Сергея Кривоноса, вызвали гнев и шутки украинцев.