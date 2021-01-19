Принуждение к Медведчуку: что стоит за пиаром кума Путина на освобождении пленных украинцев

Боевики квазиобразований «ЛНР» и «ДНР» заявили, что в одностороннем порядке передадут Украине некоторых захваченных ими гражданских.

Причем анонсировали, что этот «жест доброй» воли стал возможен благодаря одному из лидеров ОПЗЖ Виктору Медведчуку. В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), а также в Офисе президента довольно жестко на это отреагировали. Ситуацию "Телеграфу" прокомментировал руководитель Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

«Мы уже не первый раз наблюдаем попытки политического пиара на теме пленных. В декабре 2017 года около 70 пленных были освобождены стараниями предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Онуфрия, но потом лавры начали делить между собою Порошенко и Медведчук (каждый старался показать, что именно он сыграл решающую роль в этом вопросе). Далее Медведчуку уже выдавали нескольких заложников, что широко освещалось его каналами. Сейчас - снова… Виктор Владимирович попросту пытается показать (с помощью российской стороны), что он - эффективный переговорщик, у него есть инструменты, которых нет у Зеленского и Ермака и т.д. Цель - усилить своё электоральное влияние (заметьте - рядом с ним нет лидера партии ОПЗЖ Юрия Бойко, все это подано как личная инициатива Медведчука)», - отмечает Кость Бондаренко.

Он считает возможным, что в планах Медведчука - предложить себя в качестве переговорщика с Россией и непризнанными республиками, показать эффективность на этом направлении и стать «героем» и «спасителем Отечества».

«Не исключаю, что Кремль может даже подыграть ему и согласиться на коррекцию Минских соглашений - ради наращивания рейтинга Виктора Владимировича. Поэтому думаю, что сейчас мы являемся свидетелями первого акта драмы под названием «принуждение к Медведчуку» - Медведчук договаривается с Путиным о снятии санкций с нескольких предприятий, Медведчук продвигает российскую вакцину, Медведчук организует Антитарифный Майдан, Медведчук освобождает пленных. В Москве не понимают, что рейтинги Медведчука от этого не растут. Не в коня корм. Но мы и далее будем наблюдать этот спектакль», - прогнозирует Кость Бондаренко.

Ранее политолог Олеся Яхно рассказала, что окружение Зеленского фактически погрузило его в летаргический сон.