У Зеленского объяснили закрытие каналов Медведчука и тут же вспомнили про Порошенко

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым одобрил решение СНБО относительно санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов.

Политтехнолог, советник главы ОПУ Андрея Ермака Михаил Подоляк считает, что каналы Медведчука - это не журналистика и информация, а чистая и хорошо упакованная пропаганда.

"Пул Медведчука - это совсем не журналистика, не информация, не конкуренция точек зрения, не объективная дискуссия. Но это чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда. Которая ещё и перешла в ту стадию, где работа – на оккупантов. Потому данные санкции - это только про ту самую справедливость и про соответствующее «наказание безнаказанности». И про попытку возврата к цивилизованным правилам поведения на медийном рынке", - написал Подоляк на своей странице в Фейсбук.

По его словам, ведение этих санкций это "финальная точка в длинном патриотическом романе", который начался при Порошенко 4-5 лет назад.

"Наконец, это потрясающая финальная точка в длинном «патриотическом романе», который начался при небезызвестном «патриотическом» президенте П 4-5 лет назад. Именно в его пафосную бытность этот гигантский медийный пузырь набух, набрался сил, упаковался под самое «нехочу» ресурсами и стал супер пропагандистской площадкой для целого ряда политических групп. Вопрос в том, что вчерашние много и пафосно любят орать о своих достижениях, но воли на реальные действия у них никогда не было", -подытожил политтехнолог.

Следует отметить, что по состоянию на вечер 2 февраля из-за санкций каналы Zik, 112 и Newsone перестали транслироваться.

Каналы уже отреагировали на санкции и заявили о незаконном решении президента. В сети также продолжаются дискуссии о законности такого решения и о том, что Украина не может накладывать санкции на своих граждан.