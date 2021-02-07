Скачать
Воскресенье, 07.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Вслед за блокированием медиа-ресурсов Медведчука в Украине угрожают другим телеканалам: что будет дальше
Вслед за блокированием медиа-ресурсов Медведчука в Украине угрожают другим телеканалам: что будет дальше
Были совсем молодыми: названы имена военных, погибших под Марьинкой 6 февраля
Были совсем молодыми: названы имена военных, погибших под Марьинкой 6 февраля
Накапливают технику и тренируются: экс-разведчик рассказал о подготовке террористов "ДНР" и "ЛНР" к наступлению
Накапливают технику и тренируются: экс-разведчик рассказал о подготовке террористов "ДНР" и "ЛНР" к наступлению
Умер олимпийский чемпион, побеждавший Мохаммеда Али
Умер олимпийский чемпион, побеждавший Мохаммеда Али

Запрет телеканалов «112», NewsOne и ZIK – это политическое самоубийство Зеленского, – Белашко

Запрет телеканалов «112», NewsOne и ZIK – это политическое самоубийство Зеленского, – Белашко
15:36 Сегодня Телеграф

Настоящая причина появления указа Владимира Зеленского о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK – это абсолютное лидерство «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука. Что касается Зеленского, то запрет на работу украинских телеканалов – это политического самоубийство. К такому выводу пришли политические эксперты и журналисты.

«Какое жестокое политическое самоубийство…» – написал в Facebook политический эксперт Сергей Белашко.

Белашко включил запрет на работу трех украинских телеканалов в число самых громких провалов власти во главе с Зеленским за последнее время.

«Попытки незаконно подчинить себе Конституционный суд, крайне неудачные назначения глав обладминистраций, санкции против компаний из Китая – крупнейшего экономического партнера Украины, преследование попавшего под иностранные санкции соратника (Дубинский, напомню, курировал по партийной линии СН один из ключевых регионов), теперь еще и запрет оппозиционных телеканалов…» – перечислил провалы в политике нынешней власти эксперт.

«Все это на фоне окончательного развала «монобольшинства» в парламенте и запуска спикером собственного политпроекта, жестких и уже публичных разборок в руководстве МОУ и СБУ, открытой конкуренции Ахметова и Коломойского на всех площадках госуправления, охлаждения отношений с европейскими партнерами, полного провала с привлечением инвестиций… Наверное, именно так выглядит мэм «Слабоумие и отвага»,  – иронически заключил политический эксперт Сергей Белашко.

«Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие. Соломон», – такими словами прокомментировала пост Белашко блогер Светлана Иванова.

А журналист Алексей Ильяшевич пояснил, что главная причина атаки Зеленского на телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK – это абсолютное лидерство партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, которая почти на 6% опережает «Слугу народа» Владимира Зеленского.

«Все три телеканала – в топе украинского информационного вещания. Это, с одной стороны, показатель их профессионализма (контент действительно качественный). С другой стороны, рейтинги ZIK, NewsOne и «112» говорят о востребованности идей ОПЗЖ. Ниже я уже писал, что КМИС фиксирует абсолютное лидерство партии Медведчука (отрыв от «Слуги народа» – почти 6%). Вот главная причина происходящего», – подчеркнул журналист.

«Зеленский бьет не по конкретным телеканалам. И даже не по Медведчуку. Он бьет по той Украине, которую не добили в 2014 году и за пять лет правления Порошенко», – резюмировал журналист Алексей Ильяшевич.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 348

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве снова сожгли авто известного журналиста
02 Россия заканчивает играться в перемирие: Украина понесла серьезные потери на Донбассе
03 "Саша сфоткал все, что ему надо": Ксения Мишина похвасталась пляжным фото с Доминиканы
04 "Макс, выходи!" Что сейчас происходит под каналом "НАШ" в Киеве (видео)
05 Все удобства за 2000 гривен в сутки: как выглядит VIP-камера Лукьяновского СИЗО (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ушел из жизни бывший глава Черкасской ОГА
Ушел из жизни бывший глава Черкасской ОГА
В Киеве &quot;обнесли&quot; квартиру &quot;правой руки&quot; Козака
В Киеве "обнесли" квартиру "правой руки" Козака
Беспощадная стихия сносила все на своем пути: в сеть попало видео как в Индии сошел с гор ледник
Беспощадная стихия сносила все на своем пути: в сеть попало видео как в Индии сошел с гор ледник
Олю Полякову заставили извиниться за выпад в адрес Тины Кароль
Олю Полякову заставили извиниться за выпад в адрес Тины Кароль
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь