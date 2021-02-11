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США в ОБСЕ серьезно осадили Россию из-за Крыма и Донбасса: "Не признаём и никогда не признаем"

США в ОБСЕ серьезно осадили Россию из-за Крыма и Донбасса: "Не признаём и никогда не признаем"
Обновлено 21:57 Сегодня Телеграф фото: ОБСЕ

В связи с обострением военного конфликта в Украине в ОБСЕ еще раз напомнили России об ответственности за оккупацию Донбасса и аннексию Крыма.

Об этом 11 февраля на заседании Постоянного совета высказалась заместитель главы миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан (Courtney Austrian).

"Россия несет ответственность за погибших и искалеченных в конфликте, который они разжигают и разжигают. Рост боевых действий в эти выходные демонстрирует, что Россия может уменьшить насилие на Украине, когда она того пожелает. Это явное напоминание о том, что Россия контролирует конфликт на Украине", - сказала она.

Заместитель главы подчеркнула, что необходимость выполнения Минских соглашений, начиная с вывода Россией своей военной техники и "заканчивая поддержкой вооруженных формирований, марионеток и других групп".

"Мы призываем Россию освободить всех политических заключенных, немедленно прекратить оккупацию Крыма и вывести свои силы и военную технику с востока Украины",- подчеркнула Австриан.

Кроме того, она добавила, что Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

"Мы не признаем и никогда не признаем предполагаемую аннексию Крыма Россией. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам в заявлении о том, что наши санкции в отношении Минска в отношении России останутся в силе до тех пор, пока она полностью не выполнит свои Минские обязательства", - уточнила представитель ОБСЕ.

По этой причине, санкции в отношении Крыма будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине.

Как сообщал "Телеграф", ранее глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске, Сергей Гармаш рассказал о перспективах разрешения конфликта на Донбассе.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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США, Крым, Донбасс, Аннексия Крыма, Обострение.
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