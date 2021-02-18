Как Янукович "отблагодарил" зама Ермака за задержания активистов Майдана (документ)

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров в разгар Революции Достоинства получил звание "Заслуженный юрист Украины" от беглого президента Виктора Януковича. К награде Татарова представил тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", которым в руки попали документы, что подтверждают получение Татаровым этого звания.

На момент награждения Татаров занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД и регулярно публично комментировал события на Майдане, распространяя обвинения в адрес активистов.

Как это было

Представление о награждении Олега Татарова по имени тогдашнего президента Виктора Януковича Виталий Захарченко внес 16 декабря 2013.

В письме говорилось, что Татаров заслуживает такого звания за "весомый вклад в развитие правового государства, борьбы с преступностью, умелую организацию работы подразделений внутренних дел по обеспечению защиты прав и свобод граждан, правопорядка". Соответствующее звание Татаров получил указом Виктора Януковича от 22 января 2014 года.

Досье

Олег Татаров - бывший чиновник Министерства внутренних дел. Он занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД - начальника управления по организации контроля за расследованием преступлений именно во время событий Революции Достоинства. Именно он занимался вопросом задержания протестующих и продвижением уголовных дел против них. Татаров также распространял обвинения в адрес активистов Майдана, до сих пор не доказаны, и выдвигал им ультиматумы. Был публичным лицом со стороны милиции, регулярно комментировал события на Майдане.

Как сообщал "Телеграф", ранее Татаров оказался замешан в деле о завладении 81 млн гривен Национальной гвардии Украины. Позже генпрокурора Ирину Венедикову обвиняли в срыве операции по задержанию Татаровапо этому делу, Так, по данным НАБУ, если бы не действия генпрокурора, подозрение чиновнику должны были вручить еще 1 декабря. 18 декабря, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП все же сообщили заместителю главы Офиса Президента Украины о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"). После этого заместитель главы Офиса президента Олег Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей. Но 30 декабря Высший антикоррупционный суд не стал избирать Татарову меру пресечения.