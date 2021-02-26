"В принципе невозможно": эксперт оценил резкий скачок рейтинга Зеленского

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08:09 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Опрос украинских граждан об отношении к власти, который провела группа "Рейтинг" 22-23 февраля, вызывает ощущение, что рейтинг был составлен на заказ.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов.

По его словам, буквально тремя неделями ранее эта же соцгруппа отдала первенство президенту Украины Владимиру Зеленскому с 21,2 процентами. Тогда второе место занял вице-премьер Юрий Бойко, набрав 17,1 процента, а экс-президент Петр Порошенко шел третьим с его 16,4 процентами.

В последнем же рейтинге у Бойка процент снизился до 6. Эксперт уверен, что данные изменения невозможны за такое короткое время, поскольку политик за это время не попал ни в один скандал.

Подробнее по теме, читайте в материале "Телеграфа": Рейтинги Зеленского резко взлетели: что не так со свежими соцопросами.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Владимир Зеленский.
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