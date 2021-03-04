Почему Авакова стало так много в СМИ: названы возможные цели главы МВД

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков после периода затишья стал регулярно появляться в СМИ. В недавних интервью он рассказал, как президент Владимир Зеленский принимал решение по украинскому участку нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которую связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, назвал ситуацию с санкциями против Медведчука "классной" и вспомнил о Порошенко. Аваков также наделал шуму в России своим заявлением о русском языке.

"Телеграф" поинтересовался у экспертов, с чем связана активизация Арсена Авакова в медиа и может ли он лишиться кресла главы МВД, которое занимает с 2014 года.

"Аваков показал, что он лоялен к президенту"

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что основная цель недавних интервью Авакова на "1+1" Наталье Мосейчук, а также – Дмитрию Гордону – дать сигнал о свой лояльности Владимир Зеленскому. Именно поэтому, отмечает эксперт, глава МВД поддерживал санкции против Медведчука, подкалывал Порошенко, подчеркивал правильность позиции действующего президента.

"Кроме того, ему было важно продемонстрировать, что он является не только преданным, но и эффективным. Сигнал, скорее всего, был услышан. Трудно представить, кто может прийти вместо Авакова. Учитывая, что Зеленский нашел с ним общий язык, не думаю, что президент заинтересован в отставке министра внутренних дел. Аваков показал, что он лоялен, что поддерживает курс Офиса. К тому же, он давно на посту, много чего знает о многих, в том числе об оппонентах Зеленского. Потому полезен президенту и в этом смысле", – отмечает Виталий Бала.

"У Авакова – амбиции премьера и он ищет союзников"

Политолог, генеральный директор Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что Арсен Борисович своими активностями решил напомнить о своем статусе политика государственного значения. Сказать, что у него есть ответы на вопросы, которые тревожат общество.

"Своими недавними откровениями он всячески подчеркивал, что не просто является министром внутренних дел с 2014 года (единственный, кто остался на посту после смены ряда правительств), но и намерен им оставаться. Почему раздавал интервью именно сейчас? Не секрет, что на Банковой идут разговоры о переформатировании правительства. Много претензий к премьеру Шмыгалю, к министру здравоохранения Степанову. Да фактически к каждому министру. И пока что никто не может четко сказать, как долго останется на своей должности. И Арсен Борисович подчеркнул, что готов остаться на своем посту. И быть в команде президента", – говорит Николай Мельник.

Эксперт также обращает внимание, что Аваков пытается актуализировать вопрос своего премьерства. При этом он вроде как не стремится к нему, но тему поднимает.

"И в Офисе президента, и среди заокеанских партнеров Аваков ищет союзников этой идеи. Похоже, считая, что будет лучшим антикризисным премьером Украины всех времен. Подчеркивает, что он сильный, волевой, что у него есть команда, – отмечает эксперт. – Некоторые министры, тот же Криклий из Мининфраструктуры, действительно, входят в орбиту Авакова. И, по большому счету, Аваков не просто министр МВД, но и теневой руководитель некоторых министров. Это выводит его в состояние если не первого зама Шмыгаля, то точно далеко не второго человека в Кабмине".

По мнению Николая Мельника, Зеленский и его команда не дадут Авакову стать премьером, потому что понимают – он достаточно сильный и независимый, чтобы выполнять роль бэк-офиса, дополнения Офиса президента.

"Максимум, на что может рассчитывать Аваков – остаться на той должности, которую занимает. Руководителем одного из мощнейших министерств Кабмина со своими представителями в других министерствах", – резюмирует эксперт.

"Если он будет молчать – говорить будут его враги"

Политолог Кирилл Сазонов считает, что позиции Арсена Авакова в качестве главы МВД прочны, как никогда. И про отставку всерьез никто даже не говорит.

"Он очень популярен среди сотрудников ведомства, потому что всегда успешно отстаивает их интересы. В условиях нестабильности и периодических кризисов он достаточно надежен, что вполне устраивает президента. Плюс – Аваков неоднократно давал понять, что сам на президентское кресло не претендует и не собирается этого делать. Что тоже значительно повышает его статус в глазах Зеленского и его окружения", – поясняет Кирилл Сазонов.

Он также подчеркивает, что при всех претензиях условной улицы к Авакову, украинское патриотическое сообщество знает, что он занимает жесткую проукраинскую позицию и не будет идти на компромиссы с коллаборантами.

"Что выгодно отличает его от многих политиков во власти, – отмечает Кирилл Сазонов. –И на их фоне Аваков выглядит опорой проукраинского лагеря. Как и его команда. Тот же Зорян Шкиряк или Антон Геращенко всегда занимали очень жесткую, можно сказать "ястребиную" позицию в отношении агрессора и его союзников внутри Украины. Естественно, у главы МВД много врагов. Его позиция и влияние автоматически тянут за собой сильных оппонентов. И медийная активность главы МВД вполне логична: если он будет молчать – говорить будут его враги..."

Политолог Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань считает, что Аваков умело обыгрывает Зеленского и дает ему сигнал о неприкосновенности.