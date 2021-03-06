Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху

В пятницу, 5 марта, стало известно, что США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Отныне ему запрещен въезд в Штаты. Причина - обвинения в коррупции и "попытках подорвать демократию в Украине", о чем сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Последствия этой ситуации для олигарха Коломойского, президента Зеленского и Украины в целом для "Телеграфа" проанализировали эксперты.

"Коломойскому прилетело! – отмечает политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок. - США ввели санкции против украинского олигарха. Показательно, что буквально две недели назад НАБУ провело показательную операцию по задержанию топ-фигуранта по делу ПриватБанка Яценко (о хищении средств путем выдачи фиктивных кредитов на миллиарды гривен через подставные компании, связанные с бывшими владельцами банка)".

В целом эта история довольно давняя и сложная, считает эксперт.

"Как-то так получилось при предыдущей власти, именно этот банк получил от НБУ рефинансирование на сумму свыше 5 миллиардов долларов, потому что мог обанкротиться и пострадали бы миллионы украинцев, которые были клиентами этого финансового учреждения. Мне и до сих пор интересно: почему знали что банку *опа и продолжали туда вливать огромные деньги? И не чьи-нибудь, а наши с вами - деньги налогоплательщиков", - подчеркивает Валерий Клочок.

Но с февраля текущего года – закрутилось. Эксперт напоминает, что 23 февраля генпрокурор Венедиктова сделала очень интересное заявление. В частности, сообщила, что на все вопросы, которые волнуют общество уже много лет, будут предоставлены адекватные ответы.

"Появление санкций США против Коломойского может свидетельствовать о консолидации действий правоохранительных органов Украины и США. В Штатах уже давно возбуждены уголовные дела против него - и вопрос времени, когда Коломойский снова окажется в Израиле во избежание экстрадиции из Украины. Такой вариант событий кажется мне наиболее вероятным. Совершенно очевидно, что Офис президента и сам Зеленский хотят избавиться от любых связок со скандальным олигархом. Поэтому вручение подозрений Яценко, Дубилету старшему (младший Дубилет в свое время работал IT-директором ПриватБанка и министром Кабинета министров в правительстве Гончарука), молчаливое согласие США на принятый закон "против Сытника" etc. - это все звенья долгой, совместной с США цепи уголовного преследования Зеленским и Ко одного из украинских олигархов", - считает Валерий Клочок. Задержание топ-менеджера "ПриватБанка": доберется ли Зеленский до Коломойского

По его словам, утверждать о системности в плане деолигархизации еще рано. Но санкции против Коломойского (а суды и скандалы вокруг ПриватБанка, Коломойского и Боголюбова известны на весь мир) - это уже второй мощный кейс после санкций против Медведчука.

"Еще один важный момент. Коломойский никогда не возвращает долги. Это - один из способов, которым он нажил состояние. И сейчас для Коломойского судебная волокита по ПриватБанку - это борьба не за банк, а борьба за то, чтобы не возвращать долги. Поэтому для нас принципиально важно через кейс Комойського доказать всем, что известная поговорка «Долги возвращают только лохи и трусы» не работает, - уверен Валерий Клочок. – У меня пока нет стопроцентного ощущения, что это точно произойдет. Но новость о санкциях против Коломойского - очень мощная. Кроме того - это может быть и сигналом о готовности администрации Байдена встретиться с президентом Украины. Посмотрим... В условиях необъявленной войны с Россией сохранить даже тактическую поддержку США для нас очень важно".

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук, считает, что дело Коломойского - лакмусовая бумажка планов наших западных партнеров в отношении украинской олигархии, крупного национального бизнеса.

"Дело Коломойского созвучно с делом Фирташа. Происходит планомерное выдавливание со стороны Запада наших национальных игроков, крупного бизнеса, который влияет на политику, распределение ресурсов и так далее. Мы видим столкновение транснациональных корпораций (ТНК) с местным олигархатом. И то, что сейчас происходит с Коломойским - важный звоночек для других наших крупных игроков. Для Ахметова, Пинчука, Косюка, олигархов помладше. Дело Коломойского - лишь одно в череде многих, которые нас ждут", - прогнозирует Никита Трачук.

По его мнению, Зеленскому выгодна деолигархизация, потому он ее поддерживает.

"Коломойский будет отстаивать свои права в судах, продолжать политическую деятельность через своих представителей в парламенте, через ЛОМов (лидеров общественного мнения – ред.). Будет толкать тему о "внешнем управлении", о недопустимости судебной реформы, к которой подталкивают наши западные партнеры. Но глобально дни Коломойского сочтены. Не в плане жизни и здоровья, а в плане бытности тем, кем является сейчас - олигархом. Крупной финансовой структурой, влияющей на политику. И это - сигнал всем нашим олигархам, которые начали понимать, что ТНК не нуждаются в местных управленцах. Время нашей национальной олигархии подходит к концу", - считает Никита Трачук.

Отметим, что в Офисе президента Украины положительно отреагировали на введение США санкций против олигарха Игоря Коломойского.