Скачать
Суббота, 06.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украинцев колят остатками вакцины от COVID-19: кто и как может получить дозу вне очереди
Украинцев колят остатками вакцины от COVID-19: кто и как может получить дозу вне очереди
Появилось видео момента, как патрульная полиция угодила в смертельную аварию под Одессой
Появилось видео момента, как патрульная полиция угодила в смертельную аварию под Одессой
Автобус с украинцами слетел в канаву в Польше: уже шесть погибших и много пострадавших (фото)
Автобус с украинцами слетел в канаву в Польше: уже шесть погибших и много пострадавших (фото)
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху

Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху

Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху
Обновлено 11:45 Сегодня Телеграф

В пятницу, 5 марта, стало известно, что США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Отныне ему запрещен въезд в Штаты. Причина - обвинения в коррупции и "попытках подорвать демократию в Украине", о чем сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.  

Последствия этой ситуации для олигарха Коломойского, президента Зеленского и Украины в целом для "Телеграфа" проанализировали эксперты. 

"Коломойскому прилетело! – отмечает политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок. - США ввели санкции против украинского олигарха. Показательно, что буквально две недели назад НАБУ провело показательную операцию по задержанию топ-фигуранта по делу ПриватБанка Яценко (о хищении средств путем выдачи фиктивных кредитов на миллиарды гривен через подставные компании, связанные с бывшими владельцами банка)".  

Валерий Клочок

В целом эта история довольно давняя и сложная, считает эксперт. 

"Как-то так получилось при предыдущей власти, именно этот банк получил от НБУ рефинансирование на сумму свыше 5 миллиардов долларов, потому что мог обанкротиться и пострадали бы миллионы украинцев, которые были клиентами этого финансового учреждения. Мне и до сих пор интересно: почему знали что банку *опа и продолжали туда вливать огромные деньги? И не чьи-нибудь, а наши с вами - деньги налогоплательщиков", - подчеркивает Валерий Клочок. 

Но с февраля текущего года – закрутилось. Эксперт напоминает, что 23 февраля генпрокурор Венедиктова сделала очень интересное заявление. В частности, сообщила, что на все вопросы, которые волнуют общество уже много лет, будут предоставлены адекватные ответы. 

"Появление санкций США против Коломойского может свидетельствовать о консолидации действий правоохранительных органов Украины и США. В Штатах уже давно возбуждены уголовные дела против него - и вопрос времени, когда Коломойский снова окажется в Израиле во избежание экстрадиции из Украины. Такой вариант событий кажется мне наиболее вероятным. Совершенно очевидно, что Офис президента и сам Зеленский хотят избавиться от любых связок со скандальным олигархом. Поэтому вручение подозрений Яценко, Дубилету старшему (младший Дубилет в свое время работал IT-директором ПриватБанка и министром Кабинета министров в правительстве Гончарука), молчаливое согласие США на принятый закон "против Сытника" etc. - это все звенья долгой, совместной с США цепи уголовного преследования Зеленским и Ко одного из украинских олигархов", - считает Валерий Клочок. 

Задержание топ-менеджера "ПриватБанка": доберется ли Зеленский до Коломойского 

По его словам, утверждать о системности в плане деолигархизации еще рано. Но санкции против Коломойского (а суды и скандалы вокруг ПриватБанка, Коломойского и Боголюбова известны на весь мир) - это уже второй мощный кейс после санкций против Медведчука. 

"Еще один важный момент. Коломойский никогда не возвращает долги. Это - один из способов, которым он нажил состояние.  И сейчас для Коломойского судебная волокита по ПриватБанку - это борьба не за банк, а борьба за то, чтобы не возвращать долги. Поэтому для нас принципиально важно через кейс Комойського доказать всем, что известная поговорка «Долги возвращают только лохи и трусы» не работает, - уверен Валерий Клочок. – У меня пока нет стопроцентного ощущения, что это точно произойдет. Но новость о санкциях против Коломойского - очень мощная. Кроме того - это может быть и сигналом о готовности администрации Байдена встретиться с президентом Украины. Посмотрим... В условиях необъявленной войны с Россией сохранить даже тактическую поддержку США для нас очень важно". 

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук, считает, что дело Коломойского - лакмусовая бумажка планов наших западных партнеров в отношении украинской олигархии, крупного национального бизнеса. 

"Дело Коломойского созвучно с делом Фирташа. Происходит планомерное выдавливание со стороны Запада наших национальных игроков, крупного бизнеса, который влияет на политику, распределение ресурсов и так далее. Мы видим столкновение транснациональных корпораций (ТНК) с местным олигархатом. И то, что сейчас происходит с Коломойским - важный звоночек для других наших крупных игроков. Для Ахметова, Пинчука, Косюка, олигархов помладше. Дело Коломойского - лишь одно в череде многих, которые нас ждут", - прогнозирует Никита Трачук. 

Никита Трачук

По его мнению, Зеленскому выгодна деолигархизация, потому он ее поддерживает. 

"Коломойский будет отстаивать свои права в судах, продолжать политическую деятельность через своих представителей в парламенте, через ЛОМов (лидеров общественного мнения – ред.). Будет толкать тему о "внешнем управлении", о недопустимости судебной реформы, к которой подталкивают наши западные партнеры. Но глобально дни Коломойского сочтены. Не в плане жизни и здоровья, а в плане бытности тем, кем является сейчас - олигархом. Крупной финансовой структурой, влияющей на политику. И это - сигнал всем нашим олигархам, которые начали понимать, что ТНК не нуждаются в местных управленцах. Время нашей национальной олигархии подходит к концу", - считает Никита Трачук. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 104

Все по теме:

США, Санкции, Олигархи, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Столкнулись на скорости 120-150 км/ч: открылись детали смертельного ДТП с патрульными под Одессой
02 Двое погибших, трое пострадавших: трассу под Киевом заблокировала крупная авария (фото, видео)
03 Патрульные попали в смертельную аварию с возгоранием под Одессой (фото и видео)
04 "Во Львове московской х***и не будет": новые детали скандала с избиением музыканта
05 Порноактриса пришла на кастинг шоу "Холостяк"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Травмы позвоночника, конечностей, органов: стало известно о состоянии разбившихся в Польше украинцев
Травмы позвоночника, конечностей, органов: стало известно о состоянии разбившихся в Польше украинцев
Саакашвили удивил украинцев, придя к Шустеру... с крысой (видео)
Саакашвили удивил украинцев, придя к Шустеру... с крысой (видео)
Двое погибших, трое пострадавших: трассу под Киевом заблокировала крупная авария (фото, видео)
Двое погибших, трое пострадавших: трассу под Киевом заблокировала крупная авария (фото, видео)
Четверня, родившаяся у молодой семьи в январе, наконец-то отправилась из ужгородского роддома домой
Четверня, родившаяся у молодой семьи в январе, наконец-то отправилась из ужгородского роддома домой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь