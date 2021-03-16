Разумков заключил "мир" с Зеленским? О чем говорят последние события вокруг ОП и Верховной Рады

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков опроверг то и дело всплывающие слухи о своей самостоятельной политической карьере, а также – о планах по созданию собственной политсилы.

В интервью агентству "РБК-Украина" он заявил, что "верен команде" и не отдалился от нее. Напомним, о желании Разумкова отдалиться от Зе-команды "Телеграф" писал еще осенью, когда появились первые явные признаки. Нынешнее положение дел больше напоминает временное перемирие. Почему спикер мог отказаться от политических амбиций, которые еще недавно демонстрировал? Ситуацию для "Телеграфа" прокомментировал политический эксперт, руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

"Чем больше от чего-то отнекиваются, тем больше у компетентной публики оснований говорить, что не всё ладно в "зеленом королевстве". Мы имеем личную позицию Разумкова, отличную от партийной, по ряду вопросов. В том числе - принципиально важных для Зеленского, для которого "слуги" в Раде - лишь инструмент для одобрения нужных ему и Офису президента решений", - отмечает Валерий Дымов.

Он напоминает, что Разумков не раз открыто выступал против протягивания Витренко в министры, а потом – против расширения его полномочий, несмотря на приставку и.о. Спикер имел "собственную позицию" на заседании СНБО по поводу отключения каналов и введения прочих санкций против Козака-Медведчука. Также Разумков скептически отозвался о желании СБУ и СНБО привлечь нардепов к ответственности за голосование по так называемым "Харьковским соглашениям" в апреле 2010 года.

"Кстати, само заседания СНБО, где принималось соответствующее решение, он на прошлой неделе пропустил, - обращает внимание Валерий Дымов. - Плюс – можно вспомнить его февральский ролик "Починаємо працювати!", якобы приуроченный к началу работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва, но более похожий на политическую рекламу. Недаром он был расценен Офисом президента, парламентариями из числа "слуг", общественностью, экспертами как своего рода старт личного проекта Разумкова. Я, кстати, уже тогда говорил, что это - фальстарт, медвежья услуга тех, кто пытался "раскрутить" Разумкова. Есть хорошая пословица - "суетливому нищему меньше подают". Так и в политике – нельзя суетиться, пытаться себя "продать", не имея качественного ресурса – информационного, человеческого. У Разумкова такого, насколько известно, нет".

Между тем, в Офисе президента явно восприняли вышеприведенные действия Разумкова как попытку отколоться от Зе-команды. И решили сделать спикеру вполне понятные намеки, считает эксперт.

"13 марта на съезде "Слуга народа" прозвучали заявления, что депутаты президентской полистилы будут просить Зеленского пойти на второй срок. Между тем, что Зеленский, что Разумков, если решится идти в отдельное плаванье, будут играть на одном электоральном поле, которое тает, как снег при плюсовой температуре. Думаю, Разумков о предложении Зеленскому еще раз сходить в президенты, знал заранее, - отмечает Валерий Дымов. - Равно как о том, что бунтаря-Дубинского попросят из партии. А потому в интервью, которое вышло 11 марта, он высказывается в стиле "мир, дружба, жвачка". А в Зе-офисе снисходительно так заявляют, что у них с Разумковым всё хорошо. Но именно такие заявления, да еще и на таком фоне, говорят, что нет дыма без огня. И что Разумков может стать серьезной проблемой для Зеленского. Но пока он на некоторое время, думаю, сбавит обороты "собственного мнения". Быть вторым Дубинским спикер вряд ли захочет. А там – рейтинги и время покажут, какую игру поведет Разумков".

Политолог Виктор Таран в комментарии "Телеграфу" указал на то, как введение сенсорных кнопок для голосования сыграло в пользу спикера парламента Разумкова.