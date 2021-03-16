Скачать
Вторник, 16.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Разумков заключил "мир" с Зеленским? О чем говорят последние события вокруг ОП и Верховной Рады
Разумков заключил "мир" с Зеленским? О чем говорят последние события вокруг ОП и Верховной Рады
Записался на ВНО, готовился в институт и – повесился? Под Мелитополем загадочно погиб выпускник училища
Записался на ВНО, готовился в институт и – повесился? Под Мелитополем загадочно погиб выпускник училища
Американцам и без нас было о чем говорить: эксперт объяснила, как Украине повезло с Байденом
Американцам и без нас было о чем говорить: эксперт объяснила, как Украине повезло с Байденом
Итоги дня 15 марта: новые "пленки Суркова - Медведчука", "Слуга народа" попрощалась с Дубинским
Итоги дня 15 марта: новые "пленки Суркова - Медведчука", "Слуга народа" попрощалась с Дубинским

Разумков заключил "мир" с Зеленским? О чем говорят последние события вокруг ОП и Верховной Рады

Разумков заключил "мир" с Зеленским? О чем говорят последние события вокруг ОП и Верховной Рады
06:34 Сегодня Телеграф

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков опроверг то и дело всплывающие слухи о своей самостоятельной политической карьере, а также – о планах по созданию собственной политсилы.

В интервью агентству "РБК-Украина" он заявил, что "верен команде" и не отдалился от нее. Напомним, о желании Разумкова отдалиться от Зе-команды "Телеграф" писал еще осенью, когда появились первые явные признаки. Нынешнее положение дел больше напоминает временное перемирие. Почему спикер мог отказаться от политических амбиций, которые еще недавно демонстрировал? Ситуацию для "Телеграфа" прокомментировал политический эксперт, руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

"Чем больше от чего-то отнекиваются, тем больше у компетентной публики оснований говорить, что не всё ладно в "зеленом королевстве". Мы имеем личную позицию Разумкова, отличную от партийной, по ряду вопросов. В том числе - принципиально важных для Зеленского, для которого "слуги" в Раде - лишь инструмент для одобрения нужных ему и Офису президента решений", - отмечает Валерий Дымов.

Валерий Дымов

Он напоминает, что Разумков не раз открыто выступал против протягивания Витренко в министры, а потом – против расширения его полномочий, несмотря на приставку и.о. Спикер имел "собственную позицию" на заседании СНБО по поводу отключения каналов и введения прочих санкций против Козака-Медведчука. Также Разумков скептически отозвался о желании СБУ и СНБО привлечь нардепов к ответственности за голосование по так называемым "Харьковским соглашениям" в апреле 2010 года.

"Кстати, само заседания СНБО, где принималось соответствующее решение, он на прошлой неделе пропустил, - обращает внимание Валерий Дымов. - Плюс – можно вспомнить его февральский ролик "Починаємо працювати!", якобы приуроченный к началу работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва, но более похожий на политическую рекламу. Недаром он был расценен Офисом президента, парламентариями из числа "слуг", общественностью, экспертами как своего рода старт личного проекта Разумкова. Я, кстати, уже тогда говорил, что это - фальстарт, медвежья услуга тех, кто пытался "раскрутить" Разумкова. Есть хорошая пословица - "суетливому нищему меньше подают". Так и в политике – нельзя суетиться, пытаться себя "продать", не имея качественного ресурса – информационного, человеческого. У Разумкова такого, насколько известно, нет".

Между тем, в Офисе президента явно восприняли вышеприведенные действия Разумкова как попытку отколоться от Зе-команды. И решили сделать спикеру вполне понятные намеки, считает эксперт.

"13 марта на съезде "Слуга народа" прозвучали заявления, что депутаты президентской полистилы будут просить Зеленского пойти на второй срок. Между тем, что Зеленский, что Разумков, если решится идти в отдельное плаванье, будут играть на одном электоральном поле, которое тает, как снег при плюсовой температуре. Думаю, Разумков о предложении Зеленскому еще раз сходить в президенты, знал заранее, - отмечает Валерий Дымов. - Равно как о том, что бунтаря-Дубинского попросят из партии. А потому в интервью, которое вышло 11 марта, он высказывается в стиле "мир, дружба, жвачка". А в Зе-офисе снисходительно так заявляют, что у них с Разумковым всё хорошо. Но именно такие заявления, да еще и на таком фоне, говорят, что нет дыма без огня. И что Разумков может стать серьезной проблемой для Зеленского. Но пока он на некоторое время, думаю, сбавит обороты "собственного мнения". Быть вторым Дубинским спикер вряд ли захочет. А там – рейтинги и время покажут, какую игру поведет Разумков".

При всем желании Зеленского снять не получится: прогноз, каким будет будущее Разумкова

Политолог Виктор Таран в комментарии "Телеграфу" указал на то, как введение сенсорных кнопок для голосования сыграло в пользу спикера парламента Разумкова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 72

Все по теме:

Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Офис Президента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Москали опять там": в сети всплыла новая "пленка" Медведчука-Суркова по Донбассу
02 "Якась дурня": Усик рассказал, как его подставила Марченко (видео)
03 Новая посол нашла, чему Украина может научить США
04 В Беларуси попытались оправдаться за падающего перед Лукашенко лыжника
05 Убийство 7-летней Маши Борисовой: какое наказание ждет подозреваемого
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Москали опять там&quot;: в сети всплыла новая &quot;пленка&quot; Медведчука-Суркова по Донбассу
"Москали опять там": в сети всплыла новая "пленка" Медведчука-Суркова по Донбассу
Украинская армия взяла на вооружение против флота Путина мощные ракетные комплексы (фото)
Украинская армия взяла на вооружение против флота Путина мощные ракетные комплексы (фото)
В Украине могут перевести на дистанционку школьников и студентов: кого это коснется
В Украине могут перевести на дистанционку школьников и студентов: кого это коснется
Какой праздник 16 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 16 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь