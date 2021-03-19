Стало известно, какие вопросы рассмотрят на заседании СНБО 19 марта

Нардеп из фракции "Голос" Юлия Клименко поделилась, о чем будут говорить на внеочередном заседании Совета национальной безопасности Украины (СНБО) в пятницу, 19 марта.

Об этом она рассказала в эфире канала "Украина 24".

"Ходят слухи, если так можно сказать, потому что официально еще не говорили, о том, что будут обсуждать именно опасность третьей волны, что делать с третьей волной коронавируса", - уточнила нардеп.

По ее словам, причиной этому послужил резкий всплеск заболеваемости коронавирусоим и то, что в Украине на данный момент многих областях переполнены больницы, и уже разворачиваются мобильные госпитали.

"И не только больницы, извините, уже переполнены и морги", — подчеркнула Клименко.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что с 18 марта СНБО рассылает письма главам громад всех областей страны, где за последние две недели сильно ухудшилась эпидситуация.

Также на утро пятницы, 19 марта, в Украине зафиксировано 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 797 новых случаев больше, чем за предыдущие 24 часа. Отметим, что этот показатель установил новый рекорд, снова побив трехмесячный рекорд установлен в четверг, 18 марта.