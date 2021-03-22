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Выяснилось отношение Ермака к протестам возле Офиса президента

Выяснилось отношение Ермака к протестам возле Офиса президента
Обновлено 21:06 Сегодня Телеграф

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал беспорядки у здания Офиса президента в субботу, 20 марта, "не мирным протестом", хотя не стал отрицать, что, несомненно, "все граждане Украины имеют беспрепятственное право на мирные акции".

Об этом он заявил во время встречи с послами стран "Большой семерки" (G7) и Европейского Союза в Украине, которая состоялась в режиме видеоконференции.

"Люди, которые пришли на улицу Банковую, были настроены на провокацию конфликта", - сказал Ермак.

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По его словам, субботние беспорядки абсолютно недопустимы для демократического государства, которое находится в состоянии войны и "очень дорогой ценой завоевало свое право на свободу и независимость".

Как сообщал "Телеграф",  заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал акцию и объяснил, почему полицейские не стали вмешиваться, даже когда те выбили стекла входной двери и сожгли табличку.

Также наблюдатели группы "ОЗОН" дали оценку инцидента со свастикой и указали на интересный момент.

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Беспорядки, Андрей Ермак, Офис Президента.
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