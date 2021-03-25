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Зеленский ввел бессрочные санкции против компаний, расхищавших недра Украины со времен Януковича

Зеленский ввел бессрочные санкции против компаний, расхищавших недра Украины со времен Януковича
Обновлено 21:28 Сегодня Телеграф

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 19 компаний, которые используют украинские недра еще во времена президентства Виктора Януковича, ранее также попавшего под санкции.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Указ Зеленского о санкциях

Так, санкции в сфере недропользования введены в отношении следующих компаний:

  • "Геоконект";
  • "Глобал Геоинвест";
  • "Транссетгео";
  •  "Геопост";
  • "Геовертикаль";
  • "Геотаргет";
  • "Надрапрайд";
  • "Геофорс";
  • "Геостенс";
  • "Надравестгруп";
  • "Бэст ойл компании";
  • "Надрапростир";
  • "Инфогеотренд";
  • "Эйджин марка";
  • "Экогазальянс";
  • "Эпивал энерджи";
  • "Юнолит Ойл";
  • "Профиннафт";
  • "Бэстгеотек".

Януковичу объявили новое подозрение

Указанные компании  имеют соответствующее разрешение на на геологическое изучение нефтегазоносных площадей на Полтавщине, которые до этого находились в собственности компании "Голден Деррик", что связывали с экс-министром энергетики и угольной промышленности Эдуардом Ставицким и в свое время без конкурсов получила три десятка месторождений в Полтавской области.

Указ Зеленского о санкциях

Как сообщал "Телеграф", 2 февраля СНБО ввел санкции против правой руки Медведчука Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone. 

Позже под санкции попал и сам Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Виктор Янукович, Санкции, СНБО, Надра, " MTV Украина ", Владимир Зеленский.
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