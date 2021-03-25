Зеленский ввел бессрочные санкции против компаний, расхищавших недра Украины со времен Януковича

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 19 компаний, которые используют украинские недра еще во времена президентства Виктора Януковича, ранее также попавшего под санкции.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Так, санкции в сфере недропользования введены в отношении следующих компаний:
Указанные компании имеют соответствующее разрешение на на геологическое изучение нефтегазоносных площадей на Полтавщине, которые до этого находились в собственности компании "Голден Деррик", что связывали с экс-министром энергетики и угольной промышленности Эдуардом Ставицким и в свое время без конкурсов получила три десятка месторождений в Полтавской области.
Как сообщал "Телеграф", 2 февраля СНБО ввел санкции против правой руки Медведчука Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone.
Позже под санкции попал и сам Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко.