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Путин становится агрессивнее, и на это нельзя не реагировать - появился прогноз на новые решения СНБО

Путин становится агрессивнее, и на это нельзя не реагировать - появился прогноз на новые решения СНБО
Обновлено 10:53 Сегодня Телеграф

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что в связи с эскалацией военного конфликта на Донбассе и на фоне того, что "действия России становятся все более агрессивными", отказ РФ от соблюдения перемирия должен быть рассмотрен на уровне СНБО, заседание которого состоится в пятницу, 2 апреля.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

"Предположительно, будут приняты решение о мобилизации оборонно-безопасностного сектора Украины на предотвращение возможных провокаций. Действия России становятся все более агрессивными. Не реагировать на это нельзя", - уверен генерал.

По его словам, о серьезности российской угрозы говорит и тот факт, что Европейское командование вооруженных сил США на прошлой неделе повысило уровень наблюдения с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса".

"Важно, чтобы Украина не позволила превратить себя в заложника геополитических разборок, которые мы наблюдаем на мировой арене", - говорит он.

Из позитивных моментов Богдан выделил тот факт, что у президента США Джо Байдена и его администрации просматривается явное желание не только сдержать агрессивные намерения РФ, но и дать им отпор, что не может не радовать.

"Это все должно быть в поле зрения наших компетентных органов. И найти отражение в соответствующих решениях СНБО касательно наращивания обороноспособности, усиления разведки и так далее", - объясняет разведчик.

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Также Василий Богдан считает, что на заседании СНБО будет рассмотрена критическая ситуация с очередной волной коронавируса, захлестнувшей Украину. Также, по мнению Василия Богдана, одним из блоков вопросов может быть и ситуация с деолигархизацией Украины.

"Сейчас в Офисе президента пытаются доказать, что ведется определенная работа в этом направлении. Но пока больше разговоров и политических решений. А должны быть уголовные производства, судебные решения, возврат в страну средств, которые были выведены отсюда. Отсутствие прогресса в этом направлении негативно влияет на отношения Украины с западными партнерами, включая МВФ. Они обоснованно упрекают наши власти в слабой борьбе с коррупцией, с недореформированной судебной системой. Частично СНБО уже "цеплял" эту тему, в том числе решением по недрам. Но нужно подходить к этим больным темам более глобально", - считает генерал.

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Не исключает он и то, что могут быть приняты санкционные решения касательного конкретных лиц – и украинских, и зарубежных.

"Возможно продолжение санкций против политиков и бизнесов из тех, кто встал на путь финансирования российского терроризма и проведения в Украине активной пророссийской политики - так называемые коллаборантые элементы, - считает Василий Богдан. - Следовало бы рассмотреть и события у Офиса президента, происшедшие 20 марта, когда здание забросали файерами, разрисовали. Думаю, официальные лица, ГБР, должны рассмотреть есть ли вина правоохранительных органов (Нацполиции, СБУ, Управления госохраны), которые оставили фактически беззащитным стратегический объект, которым является Офис президента", - резюмировал Богдан.

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Надежда на Штаты? Генерал указал на опасный маневр Путина в отношении Украины

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Санкции, Донбасс, Владимир Путин, СНБО, Коронавирус, Война на Донбассе.
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