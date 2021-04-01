Напрашивается удар по Коломойскому: зачем Зеленский снова созывает СНБО

В пятницу, 2 апреля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) собирается на очередное заседание.

Начиная со 2 февраля, когда СНБО ввел санкции против правой руки нардепа Виктора Медведчука - Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone, каждое такое заседание – настоящая интрига. Чего ждать от завтрашнего? Своим прогнозом с «Телеграфом» поделился эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

«Думаю, решения могут быть приняты чисто декларативные. Учитывая обострение на Донбассе, стягивание россиянами сил к нашим границам, а также к админгранице с Крымом, обязательно будет сделано заявление по этому поводу. В стиле «мы видим угрозы», «повысим боеготовность», «союзники с нами», «надеемся на здравый смысл России, но понимая, что там сидит безумец, готовы ко всему». Так что – да, на бряцанье россиянами оружием отреагируем. Но – или таким же бряцаньем, или бряцаньем заявлениями», - считает Виктор Бобыренко.

По его мнению, вполне логично выглядели бы санкции против Коломойского, которым плотно занялись в США. Это бы сработало в «плюс» Зеленскому в рамках декларируемой им борьбы с олигархами. Но эксперт сомневается, что у президента готовы на это.

«По Медведчуку ударили, а потом отскочили. Санкции ввели против не ключевых компаний, связанных с ним. Телеканалы прикрыли, думаю, не столько потому что они мешали государству Украина (а они мешали), сколько потому что мешали лично Зеленскому. Ну, а реклама с паломничеством медедчуковской жены Марченко заполонила весь украинский сегмент интернета, что лишь доказывает – с деньгами у Медведчука всё в порядке. В общем, этого не добили, а на того замахиваться – слабо. Удар по Коломойскому напрашивается, но вряд ли будет. Зеленский предпочтет выжидать, имитировать. Такой себе бег на месте», - поясняет аналитик.

Поднимут завтра, по его мнению, и тему борьбы с коронавирусом, вакцинации, ужесточения карантинных мер.

«Видно, что центральные власти боятся вводить всеукраинский локдаун. Хоть, согласно свежему опросу социологической группы "Рейтинг", 63% граждан поддержали бы такой шаг.

Но, скорее всего, всё останется, как и есть. Будут ужесточаться карантинные меры лишь там, где ситуация более серьезная. В общем, сомневаюсь, что завтра примут какие-то серьезные, знаковые решения», - резюмирует Виктор Бобыренко.

Недавно появилась информация, что главными авторами санкционных списков, которые утверждают на СНБО, являются секретарь СНБО Алексей Данилов и глава СБУ Иван Баканов.