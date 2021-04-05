Ермак назвал дату следующего "раунда" переговоров по Донбассу, не забыв об уловке Путина

На фоне недавнего диалога России, Германии и Франции без участия Украины, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что трехсторонние переговоры между Владимиром Зеленским, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель должны состояться в ближайшее время.

"Я думаю, что видеоконференция или переговоры трех стран, Германии, Франции и Украины, состоятся очень скоро. Идет нормальный процесс, консультации", - сказал он, отметив, что "переговоры непростые и даже сложные", но "они продолжаются".

При этом Ермак не мог не затронуть тему переговоров стран-участниц в урезанном варианте.

"Зрадофилы снова придумывают какие-то фейки", - сказал он, добавив, что цена таким фейкам после переговоров Зеленского и президента США Дональда Трампа уже известна.

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Россия готовит наступление на Украину? Что известно на данный момент.