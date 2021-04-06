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Венедиктова пообещала довести дела Медведчука до конца: "У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия"

Венедиктова пообещала довести дела Медведчука до конца: "У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия"
Обновлено 15:40 Сегодня Телеграф ТАСС

 Все уголовные производства, в которых фигурирует фамилия народного депутата (фракция ОПЗЖ) Виктора Медведчука, будут доведены до логического завершения.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия… свое логическое продолжение, завершение они найдут", - сказала Венедиктова.

При этом генпрокурор добавила, что на сегодняшний день материалы, которые были бы проектами подозрений, ей не подавались.

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По ее словам, следствие активно работает в различных уголовных производствах, тем или иным образом связанных с Медведчуком.

"В частности, по сети автозаправок, по фактам возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля и по уклонению от уплаты налогов. Также по деятельности "Украинского выбора", где трем участникам общественного движения уже сообщено о подозрении о содействии в оккупации Крыма", - рассказала Венедиктова.

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В этом контексте генпрокурор добавила: "Посмотрим, какие материалы будут собраны следствием по всем производствам, оценим качество этих материалов, их обоснованность, а потом уже будет ставиться вопрос по проекту подозрения".

Как сообщалось, ранее правоохранители провели обыски на фирмах, принадлежащих родственникам Виктора Медведчука и Тараса Козака.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 235

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Расследование, Завершение, Виктор Медведчук, Уголовные дела, Ирина Венедиктова.
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