Кто-то изрядно заврался? Зеленский предпринял попытку поговорить с Путиным, но нарвался на странную реакцию Кремля

Президент Владимир Зеленский предпринял новую попытку пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Об этом пишет Reuters.

"Из администрации президента, конечно, поступила просьба поговорить с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога", - рассказала изданию пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

При этом Мендель не уточнила. Когда именно предпринималась новая попытка установить диалог Зеленского с Путиным.

В свою очередь, в Кремле рассказали, что не получали от украинской стороны запроса на переговоры.

"Нет, в последние дни я не видел никаких запросов, мне неизвестно, чтобы были в последние дни какие-то запросы", - отпарировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщал "Телеграф", ранее астролог Влад Росс рассказал, ждать ли полномасштабной войны на Донбассе.