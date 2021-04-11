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Стало известно о попытке Зеленского поговорить с Путиным после гибели военных под Шумами

Стало известно о попытке Зеленского поговорить с Путиным после гибели военных под Шумами
14:53 Сегодня Телеграф Обозреватель

Президент Украины Владимир Зеленский после эскалации конфликта на Донбассе в конце марта пытался обсудить ситуацию со всеми лидерами "Нормандской четверки", в том числе и с президентом РФ Владимиром Путиным, однако последний отказался от разговора.

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович в интервью "Радіо Свобода", опубликованном в субботу, 10 марта.

"После 26 марта, когда погибли сразу четверо военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, включая Путина. Я насколько знаю (хотя это более высокий уровень, чем мой), удалось провести переговоры с (президентом Франции Эммануэлем – ред.) Макроном и (канцлером Германии Ангелой – ред.) Меркель. Путин отказал и на следующий день было заявление, что "мы не видим, о чем разговаривать", – сказал Арестович.

Ответ Арестовича на записи в 20:45:

Как сообщалось, российские войска днем в пятницу, 26 марта, совершили прицельный обстрел украинских позиций на Донбассе в районе поселка Шумы (Торецкий горсовет, Донецкая обл.), в том числе из минометов, в результате которого погибли четверо украинских военных и еще двое были ранены.

В тот же день Зеленский обратился к лидерам стран "нормандской четверки" относительно грубого нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ в Донецкой области и гибели четырех украинский военнослужащих. 

Однако позже стало известно, что президент РФ, канцлер ФРГ и президент Франции провели 30 марта переговоры в формате видеоконференции. Среди других тем, обсудили и урегулирование ситуации на Донбассе. Без еще одного члена "нормандского формата" – Украины.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 2,208

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Донбасс, Владимир Путин, Отказ, Разговор, Владимир Зеленский, Алексей Арестович.
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