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Четверо военных погибли, двое ранены под Шумами на Донбассе: где это на карте

Четверо военных погибли, двое ранены под Шумами на Донбассе: где это на карте
Обновлено 18:03 Сегодня Телеграф 24 канал

Российские войска днем в пятницу, 26 марта, совершили прицельный обстрел украинских позиций на Донбассе, в том числе из минометов, в результате которого погибли четверо украинских военных и еще двое были ранены.

По данным пресс-центр операции Объединенных сил, обстрелу из 82-мм минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подверглись украинские позиции неподалеку от населенного пункта Шумы, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ

Шумы – это поселок в Донецкой области, расположенный между подконтрольным властям Украины Торецком и оккупированной "ДНР" Горловкой и таким образом находится на линии фронта, или как ее называют "линии разграничения сторон".

Шумы_карта_1

Примечательно также, что пос.Шумы находится неподалеку от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорск".

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Стоит отметить, что данный поселок, или, скорее, украинские позиции возле него, давно не дают покоя российским боевикам, о чем упоминает украинский журналист Юрий Бутусов.

Так, именно в Шумах российское командование в ноябре 2020 года требовало провести "инспекцию" украинской линии обороны.

Также именно на этом участке фронта регулярно происходят обстрелы украинских позиций российскими боевиками.

Помимо этого несколько дней назад как раз в оккупированной Горловке местные жители наблюдали и смогли запечатлеть передвижение колонн танков боевиков.

Как сообщалось, бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" Андрей Рымарук уверен, что спровоцированное срывом перемирия боевиками обострение на Донбассе, будет нарастать и лишь вопрос времени, когда оно достигнет своего апогея.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Обстрел, Донбасс, ВСУ, Горловка, Потери, Позиции, Шумы.
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