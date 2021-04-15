Сыграл на чужом поле и забил гол "в девятку": как Байден переиграл Путина телефонным звонком

Телефонные переговоры 13 апреля между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным являются сильным ходом со стороны главы Белого дома. А вот российского лидера загоняют в ловушку. Такое мнение высказал "Телеграфу" главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов.

"Телефонная инициатива Байдена по отношению к Путину и выведение последнего на разговор – это ход конем со стороны американского президента. Российская пропаганда вовсю раструбила про слабость американской стороны. Между тем, позиция администрации Байдена по отношению к Путину и Ко, натворившим столько бед, непреклонна. И новые санкции – тому доказательство. Основная цель администрации Байдена – быть в курсе событий и контролировать ситуацию. Думаю, звонок стал неожиданностью для Путина и ему пришлось в спешном порядке искать ответы на вопросы и отбиваться. Тогда как Байден был заранее подготовлен и мог диктовать ход разговора", – подчеркивает Алексей Воронцов.

По его мнению, данный пример говорит о нестандартных подходах Байдена и его умении стратегически выстраивать коммуникацию.

"Проще говоря, Джозеф Байден виртуозно играл на поле Путина и забил ему гол в "девятку". Что касается, дальнейших коммуникаций на высшем уровне – безусловно, США будет подталкивать Путина к переговорам на нейтральной территории на паритетных условиях. Следует ожидать продолжения подобной тактики и стратегии наращивания своего влияния на противника, которого Байден ранее прямо назвал убийцей. Подобный подход загоняет Путина в угол, отрезая ему возможности маневра, – считает Алексей Воронцов. – Скопление войск РФ вокруг Украины можно расценивать как манипуляционный шантаж и банальную торговлю за снятие санкций и получение преференций. Ответ мы видим. Радует, что здравомыслящее мировое сообщество прекрасно понимает, что из себя представляет "кремлевский старец". А потому готово, похоже, потчевать его не пряниками, а кнутами. Ну, а нам следует быть готовыми к любому развитию событий".

Ситуацию вокруг первой вероятной очной встречи Байдена и Путина проанализировал для "Телеграфа" дипломат, президент Украинской Ассоциации внешней политики Владимир Хандогий.

Также "Телеграф" с помощью экспертов рассказывал о неочевидных, но важных итогах разговора Байдена с Путиным.