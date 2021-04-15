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Неочевидные, но важные итоги разговора Байдена с Путиным: какой может быть их встреча и как должна вести себя Украина

Неочевидные, но важные итоги разговора Байдена с Путиным: какой может быть их встреча и как должна вести себя Украина
09:04 Сегодня Телеграф

Президент США Джо Байден поговорил во вторник, 13 апреля, по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого дома высказал обеспокоенность наращиванием российского военного присутствия "в оккупированном Крыму" и на границе с Украиной, призвал Путина к ослаблению напряженности и предложил в ближайшие месяцы провести в третьей стране саммит на высшем уровне "для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия". В подоплеке звонка, в том, где и когда может состояться встреча, что Путин может предпринять до нее и о чем могут говорить во время нее, "Телеграф" разбирался с экспертами.

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан считает, что звонок Байдена Путина стал абсолютной неожиданностью для многих.

"Ведь пару недель назад Байден фактически назвал Путина убийцей, а тот в ответ в саркастической манере пожелал здоровья своему визави, намекая на его возраст, и по-детски отшутился – мол, сам дурак. Тем не менее Байден позвонил ему, фактически отсрочил вторжение путинских армад в Украину. Как минимум до анонсированной встречи двух президентов в третьей стране", – отмечает эксперт.

По его мнению, само предложение Байдена провести двустороннюю встречу с хозяином Кремля прозвучало как мини-сенсация.

"Даже в Кремле, по-видимому, никто не ожидал такого поворота событий. Поэтому не ответили ни да, ни нет. Причём ни вовремя самого разговора, ни после него, когда журналисты пытались вытащить хоть какую-то информацию по этому поводу от Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина. Но есть косвенные признаки того, что в Москве ухватились за подарок, свалившийся им на головы из-за океана. Путин немедленно переговорил с президентом Финляндии. Вероятно, памятуя о своем триумфе на встрече с вялым Трампом в Хельсинки, он уже размечтался о повторении своего дипломатического блицкрига против нового хозяина Белого Дома. Не понимать этих намерений главного русского "убийцы" в Вашингтоне не могут, – считает дипломат. – Поэтому, скорее всего, столицу Финляндии в качестве места встречи даже не будут всерьез рассматривать. Тем более, что свои услуги, в качестве принимающей стороны американо-российского саммита уже предложили Австрия и Исландия".

Впрочем, подчеркивает Вадим Трюхан, важно не место, а то, как будет идти подготовка к этой встрече. И то, о чем Байден договорится с Путиным тет-а-тет.

"Однозначно можно предполагать, что для Украины ближайшие недели и месяцы будет крайне непростыми. Если с открытым масштабным вторжением Путин, скорее всего, повременит, то на Донбассе можно ожидать беспрецедентного со времен захваченного оккупантами в феврале 2015-го Дебальцево обострения ситуации. Это нужно россиянам для того, чтобы "подготовить" американцев к компромиссу. Причем такому, который бы их устроил на все 100%. Учитывая это, Украине нужно быть предельно внимательной и максимально использовать неожиданно выпавшую передышку для наращивания своих политико-дипломатических усилий по всем возможным направлениям. Плюс – полномасштабная подготовка к отражению потенциально возможного широкомасштабного российского наступления. А оно, полагаю, произойдет, если американо-российский саммит закончится провалом. Вероятность чего – довольно высока", – считает эксперт.

По его мнению, на саммите Байден и Путин вряд ли выйдут на какую-то Большую Сделку (Big Deal).

"Слишком много проблемных вопросов и разнополярных взглядов. И не только касательно Украины, – поясняет Вадим Трюхан. – Впрочем, есть и вероятность согласования каких-то новых двусторонних инструментов, которые позволят постепенно снимать наиболее острые вопросы. К примеру, как это произошло в 1962 году по результатам Карибского кризиса между Хрущевым и Кеннеди. При этом, ни о какой сдаче Украины, как опасаются некоторые эксперты, не может быть и речи. Это не 1938 год, когда появилось Мюнхенское соглашение (оно же Мюнхенский сговор) между Германией, Великобританией, Францией и Италией, согласно которому Чехословакия в течение 10 дней обязалась освободить и уступить Германии Судетскую область. В итоге Гитлер всё же развязал Вторую мировую войну… Сейчас времена другие. И возможности коллективного Запада в разы больше, нежели у России, не имеющей реальных союзников, которые бы поддержали ее в случае провоцирования Третьей мировой. Поэтому нет оснований опасаться появления Мюнхенского сговора 2.0".

Политолог Вадим Трюхан

Политтехнолог, партнёр SIC Group, Глава Института демократии и развития "PolitA", член IGAPA, глава партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко считает, что США активно вошли в игру по ряду причин.

"Ковид серьезно ударил по всем экономикам, в том числе по экономике Евросоюза. К тому же, из него вышла Британия, а это также большие потери в бюджете ЕС. В итоге лидеры Германии и Франции, пусть не публично, но по факту будут не особо активно в рамках нормандского формата защищать украинские интересы. Что на руку России. И это понимают в США. К тому же Байдену, который занят внутренней политикой, вакцинацией, хотелось бы показать серьезный результат и на внешней арене к 100 дням президентства. И в этом ракурсе вероятный разговор с Путиным – неплохой шанс. Обговаривать будут не только вопрос Украины, но и ситуацию в Сирии, отношения с Китаем, кейс по Ирану. То, что неизбежно связано с геополитическими интересами США", – подчеркивает Екатерина Одарченко.

Она считает, что Байдену важно максимально отстранится от позиции Трампа, который пытался в начале своей каденции заигрывать с Путиным.

"Байден занимал и будет занимать более жесткую, даже воинственную позицию касательно России. В публичной плоскости, – отмечает эксперт. – Но что будет на переговорах – мы вряд ли достоверно узнаем. Хотелось бы, чтобы американский лидер поднял вопрос не только мирного урегулирования конфликта на Донбассе, но и тему возвращения Крыма Украине".

Политический эксперт Одарченко

Украинский журналист Дмитрий Гордон высказал мнение, что Россия не пойдет в наступление на Украину, а все маневры российских войск на границе являются не более, чем попытками торговаться с Западом. Общение с Байденом Путин уже выторговал.

Разговор президентов естественно вызвал бурю обсуждений в сети.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

США, Переговоры, РФ, Владимир Путин, Джо Байден, агрессия РФ.
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