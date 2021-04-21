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Путин не объявил Украине войну, потому что 7 лет ведет ее без объявлений: Бутусов раскрыл план президента РФ

Путин не объявил Украине войну, потому что 7 лет ведет ее без объявлений: Бутусов раскрыл план президента РФ
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф

Журналист Юрий Бутусов уверен, что во время ежегодного обращения к собранию президент России Владимир Путин в среду, 21 апреля, ни словом не обмолвился об Украине, Донбассе и Крыме, поскольку и так активно проводит эскалацию и для этого ему дополнительные объявления не нужны.

"Краткое резюме послания Путина по Украине:

Ничего не произошло - потому что все уже произошло.

Ничего не сказано - потому что все уже сделано.

Путин не заявил об объявлении войны  Украине.

Путин не заявил о включении Донбасса в состав РФ.

Потому что Путин уже 7 лет ведет войну в Украине без всяких объявлений.

Потому что Путин уже 7 лет использует Донбасс как плацдарм для постоянного военного давления на Украину изнутри.

Какой план Путин на Донбассе? Это сценарий Приднестровья

  • Зеленский может купить мир на Донбассе у Путина ценой полного прекращения огня. Полное прекращение огня - это Приднестровский сценарий. То есть страна сама добровольно признает оккупацию своей земли, и свою полную неспособность защищаться и сражаться. Под предлогом "прекращения потерь", "чтобы никто не погибал" руководство страны запрещает воинам сопротивление.
  • Затем под предлогом, что "люди не должны страдать от войны", надо восстановить свободное сообщение с оккупированными территориями, возможность получать любые украинские документы и легализацию своих дел.
  • Затем под предлогом, что "главное - это чтобы люди хорошо жили", надо восстановить работу заводов на оккупированных территориях и экономические связи, чтобы промышленность начала снова работать по украинским законам, и чтобы Украина снова начала содержать за свой счет оккупантов.
  • Затем ресурсы бросаются на поддержку лояльных к Кремлю кандидатов и партий. Не обязательно это должны быть пророссийские проекты типа ОПЗЖ. Это любой проект, который готов поддерживать Приднестровский сценарий во власти в обмен на деньги, которые оккупанты получают с работающих предприятий.

А что потом? А потом Кремль будет разрывать Украину также, как 29 лет разрывает Молдову. Где прекращение огня не привело ни к политическим ни к экономическим реформам, ни к повышению жизненного уровня, где продолжается бесконечная борьба пророссийских и проевропейских партий, и продолжается бесконечная эмиграция заграницу.

Прекращение огня на фронте, о чем твердит президент Зеленский - равняется капитуляции Украины.

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И столько сколько Зеленский будет обсуждать прекращение огня как главную цель переговоров с Путиным, столько Путин будет угрожать Украине маневрами, наступлением, бомбежками, обстрелами. Агрессора поощряет слабость, и он давит до конца. Мы ведем себя как жертвы, которых пугает перспектива долгой многолетней войны.

Пора признать очевидное - нас все равно ждет долгая многолетняя война.

Свободу и независимость Украине обеспечит только один политический курс - сопротивление агрессору.

И мы не должны бояться этой реальности, мы должны твердо сделать выбор и пойти по этому пути. Это единственный путь, который ведет к победе".

Юрий Бутусов о Путине

Юрий Бутусов о Путине

Юрий Бутусов о Путине

Как сообщал "Телеграф", ранее российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что молчанием об Украине Путин признал свой проигрыш.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Крым, Донбасс, Владимир Путин, Блог, Выступления, Аннексия Крыма, Юрий Бутусов, Война на Донбассе.
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