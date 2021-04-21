Путин не объявил Украине войну, потому что 7 лет ведет ее без объявлений: Бутусов раскрыл план президента РФ

Журналист Юрий Бутусов уверен, что во время ежегодного обращения к собранию президент России Владимир Путин в среду, 21 апреля, ни словом не обмолвился об Украине, Донбассе и Крыме, поскольку и так активно проводит эскалацию и для этого ему дополнительные объявления не нужны.
"Краткое резюме послания Путина по Украине:
Ничего не произошло - потому что все уже произошло.
Ничего не сказано - потому что все уже сделано.
Путин не заявил об объявлении войны Украине.
Путин не заявил о включении Донбасса в состав РФ.
Потому что Путин уже 7 лет ведет войну в Украине без всяких объявлений.
Потому что Путин уже 7 лет использует Донбасс как плацдарм для постоянного военного давления на Украину изнутри.
Какой план Путин на Донбассе? Это сценарий Приднестровья
А что потом? А потом Кремль будет разрывать Украину также, как 29 лет разрывает Молдову. Где прекращение огня не привело ни к политическим ни к экономическим реформам, ни к повышению жизненного уровня, где продолжается бесконечная борьба пророссийских и проевропейских партий, и продолжается бесконечная эмиграция заграницу.
Прекращение огня на фронте, о чем твердит президент Зеленский - равняется капитуляции Украины.
И столько сколько Зеленский будет обсуждать прекращение огня как главную цель переговоров с Путиным, столько Путин будет угрожать Украине маневрами, наступлением, бомбежками, обстрелами. Агрессора поощряет слабость, и он давит до конца. Мы ведем себя как жертвы, которых пугает перспектива долгой многолетней войны.
Пора признать очевидное - нас все равно ждет долгая многолетняя война.
Свободу и независимость Украине обеспечит только один политический курс - сопротивление агрессору.
И мы не должны бояться этой реальности, мы должны твердо сделать выбор и пойти по этому пути. Это единственный путь, который ведет к победе".
Как сообщал "Телеграф", ранее российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что молчанием об Украине Путин признал свой проигрыш.