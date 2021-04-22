Нужно помешать Путину: Кулеба обратился к странам Запада

Киев призвал западных союзников продемонстрировать свою готовность ввести против Москвы новые санкции, в том числе исключить Россию из глобальной системы платежей SWIFT, чтобы удержать Кремль от применения большей военной силы против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters в среду, 21 апреля.

"У меня нет информации, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины уже принято. Так что теперь она может идти в любом направлении", - сказал Кулеба, добавив, что "именно поэтому реакция Запада, консолидированная реакция Запада так важна сейчас, чтобы помешать (президенту РФ Владимиру – ред.) Путину ... принять это решение".

Украинский министр сказал, что когда встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном на прошлой неделе, то попросил Вашингтон предоставить "мощные средства радиоэлектронной борьбы", чтобы противодействовать возможностям России блокировать украинские коммуникации,

Он также сообщил, что призвал на встрече министров иностранных дел Европейского Союза в 19 апреля рассмотреть вопрос о запрете России использовать SWIFT в рамках пакета новых экономических санкций, которые они должны быть готовы ввести, если РФ обострит ситуацию.

"Если Россия решит начать новую волну своей открытой военной агрессии против Украины, против нее должен быть немедленно введен новый раунд секторальных санкций - включая, например, запрет России на использование SWIFT и тому подобное", - сказал Кулеба.

Он отметил, что западная дипломатия помогла сдержать Россию, но все "будет зависеть от того, готовы ли они ... следовать своим словам делами".

Министр также добавил, что Украина не получила ответа из Кремля на предложение украинского президента Владимира Зеленского Путину провести переговоры в зоне конфликта на Донбассе.

Сам же Путин в своем ежегодном послании к Федеральному собранию 21 апреля предупредил Запад, чтобы они не пересекали "красные линии" России, заявив, что Москва быстро и резко ответит на любые провокации.

"Я прочитал послание президента Путина следующим образом: "Мы будем пересекать ваши красные линии, но вам не разрешено пересекать наши красные линии, и мы будем определять, где находятся наши красные линии", - сказал Кулеба.