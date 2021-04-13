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Россия хочет отказаться от доллара и западных платежных систем: возможно ли такое и чем это обернется для страны

Россия хочет отказаться от доллара и западных платежных систем: возможно ли такое и чем это обернется для страны
Обновлено 14:10 Сегодня Телеграф

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах оказаться от западных платежных систем и доллара. Насколько это реалистичные планы? Или Россия просто блефует на фоне предложений, звучащих с Запада, отключить ее за рост агрессии против Украины от международной платежной системы SWIFT? "Телеграф" разбирался в ситуации с экспертами.

Главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар, ранее рассказавший "Телеграфу" о налогах, инвестициях и перспективах в 2021 году уверяет, что ни одна страна мира не может оказаться от SWIFT и международных расчетов в долларах, если только она не готова пережить экономический крах.

"Я вам приведу два примера стран у которых нет SWIFT и санкционно блокированы долларовые счета: это Северная Корея и Венесуэлла. Этим всё сказано", – резюмирует Михаил Кухар.

Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин считает, что Россия может отказаться от платежных систем и доллара, но не может уйти от их обращения и использования их условий торговыми партнерами РФ.

"Рубль не является свободно конвертируемой валютой, – напоминает аналитик. – И стороны любого внешнеторгового контракта стараются уйти от валютных рисков, проводя операции в более стабильной валюте. Понятно, что внутренние операции, а также операции с рядом постоянных партнеров могут быть переведены в локальную валюту (например, в рубль, тенге, белорусский рубль, юань и т.д.). Но как только речь идет о более широких контрактах и корпорациях – сразу встает вопрос более стабильных валют – доллар, евро, иена, швейцарский франк, фунт. Уйти от них будет очень тяжело. Надо либо диктовать свои условия в контрактах, либо минимизировать эти контракты".

С платежными системами, по словам Андрея Шевчишина, ситуация аналогичная.

"Пользование внутренними платежными системами локализует РФ и стран партнеров, но не будет принято другими странами, как система обеспечения переводов, идентификации сторон и надежных условий, – поясняет он. – В целом мы видим защитные действия РФ, к которым она готовится на случай усиления санкций и более жесткой изоляции, что является вполне логичным".

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб напоминает, что в РФ уже существует Система передачи финансовых сообщений (СПФС), запущенная в 2014 году.

"К ней подключены российские банки и ряд банков из стран ЕАЭС. Однако особенность SWIFT – это глобальная мировая система. К ней подключено почти 12.000 участников из 220 стран. По сути, это все банки в мире, кроме банков из Северной Кореи, части банков из Ирана и отдельных банков, попавших под международные санкции (включая те, что ведут операции в Крыму). СПФС, теоретически, может стать альтернативой SWIFT для расчетов на территории РФ. При некоторых усилиях она сможет стать платежной системой для стран ЕАЭС. Но шансов стать глобальной системой и обеспечить альтернативные платежи по всему миру, обеспечивать мировую торговлю, в обозримом будущем у нее нет", – уверен Вадим Иосуб.

Комментируя намерение РФ отказаться от доллара, аналитик отметил: "Несмотря на снижение роли доллара США в мире, он по-прежнему обслуживает порядка 70% международной торговли. При такой доле он будет продолжать доминировать в ближайшие десятилетия. И ни одна экономика, завязанная на внешнюю торговлю, не будет добровольно отказываться от доллара. Даже Китай, несмотря на его торговые войны с США. Особенно учитывая, что он, по состоянию на январь 2021 года, был вторым после Японии держателем американских гособлигаций на сумму $1,095 трлн".

Отметим, что на фоне угроз Украине в России резко упал рубль. Эксперты анализировали ситуацию для "Телеграфа".

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Доллар, Экономика, РФ, SWIFT, Андрей Шевчишин, Вадим Иосуб, Михаил Кухар.
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