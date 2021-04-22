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Богдан подтвердил, что Зеленский предлагал Стерненко возглавить СБУ по Одессе

Богдан подтвердил, что Зеленский предлагал Стерненко возглавить СБУ по Одессе
14:20 Сегодня Телеграф

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что президент Владимир Зеленский действительно предлагал должность в одесском СБУ отпущенному под домашний арест одесскому активисту Сергею Стерненко.

Об этом Богдан написал в комментарии на прямой вопрос ему об этом от журналиста Дениса Рафальского на странице в Facebook.

"Андрей Богдан, можете расставить все точки над "i": в вашем присутствии предлагал ли президент Зеленский Стерненко возглавить одесское управление СБУ?" – спросил Богдана журналиста.

Тот не стал отлынивать и ответил следующее: "Було таке. Но, я думаю він це зробив це на автоматі, якраз тоді формували список депутатів, правоохоронців і уряду. Гострий кадровий голод кароче)))". (приводим текст на языке оригинала, орфография сохранена, - Авт.).

Богдан о должности для Стерненко

Богдан о должности для Стерненко

Отметим, что Андрей Богдан был в числе тех, помимо самого Владимира Зеленского, главы СБУ Ивана Боканова, Маси Найема и еще около 8 человек, имена которых Стерненко называть не стал, кто присутствовал во время разговора о кресле в СБУ.

Как сообщал "Телеграф", Стерненко не впервые заикается о предложении Зеленского. Впервые об этом стало известно во время заседания суда по делу Сергея Стерненко. Но тогда он не назвал, какую именно должность ему педлагал президент.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 251

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СБУ, Должности, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Сергей Стерненко.
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