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Как неудобно получилось: в сети припомнили слова Мендель о должности для Стерненко в СБУ

Как неудобно получилось: в сети припомнили слова Мендель о должности для Стерненко в СБУ
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф

Учитывая заявления одесского активиста Сергея Стерненко о предложении Владимира Зеленского возглавить СБУ в Одессе и подтверждение бывшего главы ОП Андрея Богдана, который  заявил, что такой разговор действительно был, пресс-секретарю президента Юлии Мендель припомнили заявления про то, что Зеленский Стерненко ничего не предлагал.

На эту интересную коллизию указал в Facebook блогер Антон Ходза.

"Йой", - подписал блогер скрины с заявлениями Мендель и Богдана.

В сети стали бурно обсуждать конфуз.

"Как неудобно получилось", "Богдану верить - то еще извращение", "Когда не знаешь, кто больше заслуживает доверия - Богдан или Мендель", "Богдан просто наговаривает на своего бывшего", "Такая затурканная, такая затурканная, дала на автомате", - пишут в сети.

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О том, что Мендель отрицала предложение Зеленского Стерненко, говорил в интервью "Буквам" сам активист.

"Это отрицала Юлия Мендель, его пресс-секретарь. Хотя на той встрече ее не было", - отмечал Стерненко.

Как сообщал "Телеграф", Стерненко не впервые заикается о предложении Зеленского. Впервые об этом стало известно во время заседания суда по делу Сергея Стерненко. Но тогда он не назвал, какую именно должность ему педлагал президент.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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СБУ, Должности, Владимир Зеленский, Сергей Стерненко, Юлия Мендель.
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