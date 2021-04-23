Суд "тайно" отменил арест беглого полковника СБУ Нескоромного

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест полковника Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, которого правоохранители подозревают в покушении на убийство начальника ГУ внутренней безопасности, бригадного генерала СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений в соответствующем решении апелляционного суда, принятое на заседании 6 апреля.

"Апелляционную жалобу … - удовлетворить.

Постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 10 февраля 2021г, которым удовлетворено ходатайство … об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 (шестьдесят) дней, то есть до 10.04.2021 года включительно…, - отменить.

Вынести новое решение, которым в удовлетворении ходатайства… об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей …, - отказать", - говорится в постановлении суда, обнародованном 19 апреля.

Как сообщалось, 1 июля 2019 года Зеленский своим указом назначил Нескоромного заместителем руководителя СБУ. А уже 8 ноября того же года Нескоромный был назначен на должность первого замглавы спецслужбы. В марте 2020 года он был уволен с этой должности.

23 января 2021 года в Украине задержали полковника "Альфы" СБУ Юрия Расюка, которого подозревают в подготовке убийства бригадного генерала СБУ Андрея Наумова, причем в заказе убийства подозревается бывший заместитель СБУ Дмитрий Нескоромный.

Сам Нескоромный сбежал после задержания прямо в наручниках.

25 января СБУ и Генеральная прокуратура выдвинули подозрение Нескоромному в совершении преступления.