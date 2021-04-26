Сергей Притула заявил о желании возглавить партию "Голос" и рассказал, когда это может произойти

Телеведущий Сергей Притула, ставший одним из медийных лиц партии "Голос", не оставляет мыслей реализовать свои политические амбиции. С этой целью он запланировал возглавить партию, с руководством которой у него недавно произошел раскол.

Об этом экс-кандидат в меры Киева рассказал в интервью "РБК-Украина".

По мнению политика, ранее исключенного из политсовета и снятого с должности замглавы партии, он вполне может победить на съезде политической структуры.

"Да, я вижу себя новым руководителем, и мне нравится то, что я вижу", - заявил Притула.

Нынешнее руководство "Голоса" не выступает против проведения партийного съезда. Хоть пока и не озвучена точная дата. Притула считает, что мероприятие вполне можно будет устроить намного раньше осени или даже лета. Сейчас он, со своими сторонниками, пытается ускорить приближение сроков.

Ранее, среди соратников Притулы ходили слухи, что шоумен хочет основать ультраправую партию. А вот его бывший коллега по "Comedy Club Ukraine" бизнесмен Максим Бахматов в интервью "Телеграфу" заявил, что Притула не сможет добиться успеха в партийном строительстве.