Удар по Дубинскому и шлейф земельного деребана: что стоит за сменой главы Киевоблсовета

Во вторник, 27 апреля, главу Киевского областного совета, представителя партии "Слуги народа" Александра Склярова и его замов сняли с должностей.

Новым главой облсовета стала Наталья Гунько - супруга нардепа от "Слуги народа" Анатолия Гунько, который победил Олега Ляшко на округе в Черниговской области. Эксперты рассказали "Телеграфу", с чем связаны такие рокировки.

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко отмечает, что Киевский областной совет и областной список партии "Слуга народа" были вотчиной нардепа Александра Дубинского, который, по сути, публично курировал формирование списков и фракцию СН в облсовете.

Нынешние перестановки, считает Ярослав Божко, могут являться следствием ослабления влияния Дубинского, ранее попавшего под санкции США и исключенного из фракции "Слуга народа".

"В целом это довольно свойственное явление, когда в политике после "снятия" куратора уходят и его подшефные. Учитывая, что Дубинский уже сейчас развернул довольно острую критику в адрес партии и фракции, долго терпеть его людей на достаточно высоких постах правящей политсиле было сложно", - поясняет Ярослав Божко.

Политический эксперт Светлана Кушнир уверена, что Киевскому областному совету необходима была перезагрузка.

"Так работать, а вернее, не работать, как это было с ноября 2020 года, категорически нельзя. Особенно учитывая, что Киевщина входит в "красную зону" по количеству заболеваний ковид-19, начинается период капитальных ремонтов и строек, а бюджеты местных советов страдают от отсутствия поддержки в виде софинансирования проектов облсоветом - и возможности получить субвенцию, которую перераспределяет именно депутатский корпус Облсовета. Коллективный орган обязан быть эффективным. Мы же наблюдаем очередную серию противостояния и выяснения отношений в стенах этого учреждения", - подчеркивает Светлана Кушнир.

По ее мнению, тест на лояльность к Офису президента новый глава Наталья Гунько уже явно сдала.

"Ибо без согласования с Банковой такие кульбиты, не смотря на давление оппозиционных к партии "Слуга народа" фракций в Облсовете, не могли бы состояться, - уверена Светлана Кушнир. - Наталья Гунько хотя бы депутат с опытом. Она уже вторую каденцию в Облсовете. Но есть и милые нюансы в виде мужа-нардепа, которого связывали с неким дело о 96 га в городе Бровары.

Ряд СМИ сообщали, что Анатолий Гунько является фигурантом земельного дерибана от 2013 года. Доказательств якобы не нашли, но устойчивый шлейф, так сказать, уже сформировался. И теперь все земельные дела в Киевоблсовете будут особым экзаменом для нового главы - Натальи Гунько. Ну, а в в чудном серпентарии под названием Киевский областной совет схлестнулись интересы нескольких бизнес-групп. Так что это переизбрание - только цветочки. Ягодки, думаю, мы с вами по осени обсудим и попробуем на вкус".

Политтехнолог Алексей Голобуцкий в комментарии "Телеграфу" прогнозировал, что создать вокруг Дубинского новую партию может Игорь Коломойский.