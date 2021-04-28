"Слуги народа утомили Зеленского"? Почему у президента заговорили о возможности роспуска Рады

Вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде", опубликованном 28 апреля, заявил, что у президента Владимира Зеленского уже есть формальное основание для роспуска парламента. По словам Стефанчука, был период, когда ВР этого созыва не собиралась более 30 дней. Эксперты рассказали "Телеграфу", действительно ли подобное основание может стать поводом для роспуска парламента, а также объяснили, почему такое заявление сделано именно сейчас.

По словам эксперта по конституционному праву Богдана Бондаренко, норма о том, что из-за невозможности начать пленарные заседания на протяжении 30 дней во время одной сессии Рада может быть досрочно распущена, действительно прописана в Конституции.



"Но суть данной конституционной нормы в том, что если парламент по какой-то причине оказался недееспособен, не может функционировать, то у президента есть опция – перезапустить систему. У нас Рада продолжает работать. И если смотреть с этой точки зрения, то ВР не может быть распущена, – отмечает Богдан Бондаренко. – Но мы же все видим, как президент применяет или обходит те, или иные нормы. И помним неоднозначное решение Конституционного суда в 2019-м касательно досрочного роспуска Рады. Потому нельзя исключать вариант, что роспуск ВР станет возможным по указанной выше причине, если к этому президента подтолкнуть политические обстоятельства".

Также эксперт напоминает, что среди других причин досрочного роспуска парламента в Конституции прописаны: не формирование коалиции на протяжении месяца работы ВР, а также – если по истечению 60 дней после отставки Кабмина не смогли сформировать его новый состав.

Политолог Кирилл Сазонов считает, что это не просто красивые слова, а очень простой и понятный сигнал для депутатов фракции "Слуга народа".

"Напомню, что вице-спикер Стефанчук сам юрист. И именно он занимался подготовкой к роспуску Верховной Рады в 2019 году. Так сложилось, что 90% депутатов "СН" получили мандат в этом созыве Рады исключительно благодаря фамилии Зеленского, от партии которого они шли. Но благодарность длилась недолго. Многие возомнили себя великими и самостоятельными политиками", – отмечает Кирилл Сазонов.

По его словам, сложилась парадоксальная ситуация – фракция "Слуга народа" часто не дает голоса за президентские законопроекты.

"Чьи интересы они лоббировали и в какие игры под ковром играли сами – отдельный вопрос. Главное, что это стало повторяться достаточно часто. Можно вспомнить хотя бы неудачные голосования за назначение Юрия Витренко министром энергетики. Тогда депутаты не дали голосов даже после личной просьбы Владимира Зеленского. И теперь они получили достаточно понятный намек – красивая жизнь с депутатским мандатом может закончиться в любой момент, если такое решение примет президент, – подчеркивает Кирилл Сазонов. – Думаю, такого намека будет достаточно, чтобы президентские законопроекты стали получать достаточную поддержку и замена министра не превращалась в бесконечную игру тех, кто вдруг посчитал себя группами влияния в парламенте. Президент призвал депутатов к порядку. Устами Стефанчука".

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко, ранее рассказавший о расколах в партиях, представленных в Верховной Раде, проанализировал для "Телеграфа" апрельские рейтинги президента и его конкурентов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, есть ли в Украине запрос на второе пришествие "Партии регионов".