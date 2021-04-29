Обвиняют в подготовке взрывов: ФСБ объявила о задержании сторонников "украинских неонацистов" (видео)

Сотрудники российского ФСБ задержали 16 сторонников "украинских неонацистов" из молодежного радикального сообщества "М.К.У.".

Об этом 29 апреля сообщили в Телеграм-канале "На видео видно".

По информации спецслужбы, данная группировка якобы готовила взрывы в зданиях органов власти, а также нападения на граждан в 9-ти городах РФ. Предполагается, что они также участвовали в насильственных действиях и пропаганде экстремизма.

У представителей "М.К.У." изъяли холодное оружие, а также телефоны и ноутбуки с инструкциями по производству взрывчатых средств. Также там хранились данные об уже содеянных и планируемых преступлениях, которые направлялись так называемому главарю "М.К.У.".

Против участников группы возбудили уголовное дело.

Видео задержания:

Напомним, что ранее контрразведчики СБУ задержала на Житомирщине агента российских спецслужб, который за свои услуги брал деньги.