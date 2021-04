Страны "Большой семерки" дали оценку смене руководства "Нафтогаза"

Ведущие мировые страны высказали свою позицию по поводу рокировок в Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". После заявления представителя Госдепа США, свою позицию озвучили и другие государства "Большой семерки".

Об этом говориться на странице группы послов G7 (куда, кроме США, входят также Великобритания, ФРГ, Франция, Италия, Япония и Канада) в Twitter.

Послы стран Группы семи уточнили, что приняли во внимание решение украинского правительства уволить председателя правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и назначить Юрия Витренко. Как и в Госдепе, дипломаты также сделали акцент на невмешательстве политики в работу государственных компаний.

G7 Ambassadors note @Kabmin_UA decision to dismiss CEO & supervisory board of Naftogaz. Effective management & governance of SOEs in, free from political interference, is crucial to competitiveness, prosperity, & Ukraine fulfilling its international commitments.

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 29, 2021